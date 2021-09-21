Новосибирская область не вошла в список регионов, где будут реализованы пилотные проекты КРТ

По словам заместителя генерального директора ДОМ.РФ Дениса Филиппова, в правительственную комиссию направлено предложение о наделении статусом зон комплексного развития территорий (КРТ) 14 земельных участков в 12 субъектах РФ: Республике Марий Эл, Томской области, Республике Калмыкия, Республике Чувашии, Тюменской области, Хабаровском крае, Кировской области, Забайкальском крае, Калужской области, Челябинской области, Псковской области, Ростовской области.

Об этом он сообщил на XX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в сфере строительства, передает пресс-служба компании ДОМ.РФ.

Градостроительный потенциал указанных земельных участков — около 3 млн кв. м жилья, сообщил Денис Филиппов. Заместитель гендиректора ДОМ.РФ отметил, что механизм КРТ позволит уменьшить сроки подготовки градостроительной документации с двух лет до 6—9 месяцев.

— При поддержке Минстроя РФ уже в этом году мы сможем приступить к реализации первых пилотных проектов, — подчеркнул Филиппов.

Он напомнил, что вовлечение таким путем земель на местах в жилищное строительство осуществляется в рамках 494-ФЗ, принятого в конце 2020 года и нацеленного на совершенствование института КРТ, а также механизмов расселения не только аварийного, но и ветхого жилья.

Данный закон значительно упростил процедуру выделения застройщикам не только свободных, но и уже застроенных, но неэффективно используемых земель (редевелопмент).

Он дает регионам право утверждать адресные программы реновации (сноса и реконструкции) многоквартирных домов, а жильцам МКД — право двумя третями голосов принимать решение о включении их домов в эти программы.

Денис Филиппов также сообщил, что ещё одной из новаций ДОМ.РФ по вовлечению в оборот федеральных земель стали аукционы «за долю», когда застройщики получают земельные участки не за деньги, а за часть квартир в будущих домах. По этой схеме в семи регионах РФ уже реализовано 300 га земли, на которых будет построено более 2 млн кв. метров жилья.

— Мы планируем расширять географию и до конца года объявить порядка 15 новых аукционов «за долю», — подчеркнул он.

Федеральный Закон № 161-ФЗ предусматривает вовлечение земель для строительства с участием ДОМ.РФ и передачу регионам полномочий по управлению земельными участками на основании решений созданной в рамках закона Правительственной комиссии. В рамках этого механизма вовлечено уже более 2,3 тыс. гектаров в ДФО с градостроительным потенциалом более 5 млн кв. м жилья, в том числе 840 га передано в управление субъектам РФ.