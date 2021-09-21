В чём преимущества обменного пункта Smartwm: описание основных функций онлайн-сервиса

С 2013 года этот сайт начал предоставлять услуги по обменным операциям и переводу виртуальной валюты. С того времени он постоянно улучшался и добавлял на свой ресурс новые функции.

Достоинства сервиса

Обменный пункт электронных денежных единиц Smartwm.ru имеет многочисленность преимуществ, которые позволили ему заполучить популярность среди пользователей. Его главные преимущества следующие:

Все операции, в том числе необходимость обменять WMZ на Яндекс, происходят мгновенно, если все сведения достоверны и не нарушен сам алгоритм процедуры. Для удобства клиентов предусмотрен интерфейс сервиса на двух языках — русскоязычный и англоязычный вариант. Сервис сотрудничает с множеством популярных платёжных систем, таких как Киви, ЯндексДеньги, WebMoney. Также вы можете работать с популярными банками, вроде СберБанка, Приват24, Русский Стандарт и других. С сервером могут работать пользователи пластиковых карточек систем Виза и МастерКард. Для зарегистрированных клиентов предусмотрена приятная бонусная программа. Подробную инфо по этому поводу возможно найти на официальном ресурсе обменника. Существует возможность заработать вспомогательные средства, привлекая других клиентов в систему: партнёрская программа предполагает получение бонуса от своего бизнеса. Зарегистрировать нового пользователя предельно просто, нужно лишь ввести свой адрес email, полное имя, надёжный пароль и капчу. Если у вас возникли проблемы с какой-нибудь функцией, вы всегда можете обратиться за советом в форму, специально предназначенную для этой цели. Здесь тоже пользователя ждёт приятный бонус: за любую просьбу о помощи покупатель получает 50 бонусов. Это сделано специально для того, чтобы выявить возможные проблемы, появляющиеся на портале, и в дальнейшем их устранить. И служба техподдержки, и сам сервис переводов функционируют круглосуточно. Также нет перерывов в воскресные и праздничные дни. К персональным данным пользователей не могут получить доступ чужие лица, они надёжно хранятся в системе.

Функциональность онлайн-обменника

После завершения регистрации у каждого пользователя появляется личная учётная запись для работы с множеством дополнительных функций. К ним относятся добавление новых виртуальных кошельков или устранение ненужных кредитных карточек. В любой момент вы можете обменять желаемую валюту или вывести средства на карту.

В соответствующем разделе вы можете увидеть историю выполненных операций. На портале также есть самая актуальная информация о валютных курсах.

Приятной новостью является то, что при использовании промокода CUPPV54MK клиент получает 0,15% скидку на операции по обмену.