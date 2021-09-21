Рекламодателям

В чём преимущества обменного пункта Smartwm: описание основных функций онлайн-сервиса

  • 21/09/2021, 22:48
Smartwm.ru – online-обменник, который выгодно отличается от множества аналогичных сервисов, работающих в сети.

С 2013 года этот сайт начал предоставлять услуги по обменным операциям и переводу виртуальной валюты. С того времени он постоянно улучшался и добавлял на свой ресурс новые функции.

Достоинства сервиса

Обменный пункт электронных денежных единиц Smartwm.ru имеет многочисленность преимуществ, которые позволили ему заполучить популярность среди пользователей. Его главные преимущества следующие:

  1. Все операции, в том числе необходимость обменять WMZ на Яндекс, происходят мгновенно, если все сведения достоверны и не нарушен сам алгоритм процедуры. Для удобства клиентов предусмотрен интерфейс сервиса на двух языках — русскоязычный и англоязычный вариант.
  2. Сервис сотрудничает с множеством популярных платёжных систем, таких как Киви, ЯндексДеньги, WebMoney. Также вы можете работать с популярными банками, вроде СберБанка, Приват24, Русский Стандарт и других.
  3. С сервером могут работать пользователи пластиковых карточек систем Виза и МастерКард.
  4. Для зарегистрированных клиентов предусмотрена приятная бонусная программа. Подробную инфо по этому поводу возможно найти на официальном ресурсе обменника.
  5. Существует возможность заработать вспомогательные средства, привлекая других клиентов в систему: партнёрская программа предполагает получение бонуса от своего бизнеса.
  6. Зарегистрировать нового пользователя предельно просто, нужно лишь ввести свой адрес email, полное имя, надёжный пароль и капчу.
  7. Если у вас возникли проблемы с какой-нибудь функцией, вы всегда можете обратиться за советом в форму, специально предназначенную для этой цели. Здесь тоже пользователя ждёт приятный бонус: за любую просьбу о помощи покупатель получает 50 бонусов. Это сделано специально для того, чтобы выявить возможные проблемы, появляющиеся на портале, и в дальнейшем их устранить.
  8. И служба техподдержки, и сам сервис переводов функционируют круглосуточно. Также нет перерывов в воскресные и праздничные дни.
  9. К персональным данным пользователей не могут получить доступ чужие лица, они надёжно хранятся в системе.

Функциональность онлайн-обменника

WMZ на Яндекс https://smartwm.biz/exchange/wmz-to-yandex

После завершения регистрации у каждого пользователя появляется личная учётная запись для работы с множеством дополнительных функций. К ним относятся добавление новых виртуальных кошельков или устранение ненужных кредитных карточек. В любой момент вы можете обменять желаемую валюту или вывести средства на карту.

В соответствующем разделе вы можете увидеть историю выполненных операций. На портале также есть самая актуальная информация о валютных курсах.

Приятной новостью является то, что при использовании промокода CUPPV54MK клиент получает 0,15% скидку на операции по обмену.

Изображения предоставлены рекламодателем

400

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : деньги


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

75 млн рублей вложила Технониколь в модернизацию завода каменной ваты в Кузбассе

21/09/2021, 17:08

Корпорация развития Енисейской Сибири и Межрегиональная ассоциация курьерских служб заключили соглашение о сотрудничестве

17/09/2021, 11:37

В Бурятии перед судом предстанут гражданин КНР и гендиректор ООО за контрабанду

10/09/2021, 11:27

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Повестка устойчивого развития — это всерьез и надолго

Все материалы
Лента новостей

Новосибирская область не вошла в список регионов, где будут реализованы пилотные проекты КРТ

21/09/2021, 18:44

«Земельный» долг ушел за психологическую отметку в 4 млрд рублей

21/09/2021, 17:41

Корпоративные волонтеры Новосибирской области приняли участие во Всероссийской акции «Вода России»

21/09/2021, 17:31

В России стабилизировались цены на пиломатериалы

21/09/2021, 16:50
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
16/08/21, 16:11

Новости компаний

Каждый шестой клиент ВТБ в России перешел на «удаленку» – опрос

21/09/2021, 14:33

Банк «Открытие» в Новосибирске профинансирует строительство жилого комплекса «Скандиа. В Кедровом»

21/09/2021, 13:13

Выгодная ипотека в Банке Акцепт: первоначальный взнос от 10%!

21/09/2021, 11:35

Голосовой ассистент ВТБ стал доступен в «Алисе» от Яндекса

21/09/2021, 10:24

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

«Земельный» долг ушел за психологическую отметку в 4 млрд рублей

В России стабилизировались цены на пиломатериалы

Новосибирская область не укладывается в планы вакцинации от коронавируса

«РусАгроМаркет» готовится к запуску новой площадки

Фрукты и овощи ускорили рост цен на продукты в регионе

Финансы

Как не попасться на удочку мошенникам из недобросовестных КПК?

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В Новосибирской области проводятся «бездекларационные» камеральные проверки по НДФЛ

В Новосибирске ввод жилья через эскроу более чем в два раза опередил показатели прошлого года

Россияне взяли в августе рекордную сумму кредитов наличными

Политика

Новости Новосибирской области

В следующем году дважды пройдут довыборы в Заксобрание

Кто уйдет в Госдуму?

Проголосовали более трети новосибирских избирателей

Голосование дважды — не повод для отмены результата?

Расследуется дело о наезде автомобилем на члена избиркома

Недвижимость

Недвижимость

Новосибирская область не вошла в список регионов, где будут реализованы пилотные проекты КРТ

«Земельный» долг ушел за психологическую отметку в 4 млрд рублей

На основе семи новых поликлиник будет создан региональный клинический дата-центр

В Новосибирске ввод жилья через эскроу более чем в два раза опередил показатели прошлого года

Мена для застройщика вместо митинга общественников

Технологии

Новости Новосибирска

Выпускник НЭТИ запустил производство керамического покрытия для автомобилей

Созданный в НЭТИ беспилотный смартгрид вышел в промышленную эксплуатацию

Россияне готовятся зарабатывать на солнечных и ветряных фермах

Первый сибирский ритейлер установил электронные ценники

Резиденты Академпарка придумали, как ускорить процесс обязательной маркировки

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон запустил мультиподписку «МегаФон Плюс»

МегаФон отсеет телефонный спам

МегаФон снизил тарифы для всех российских студентов

Новосибирск вошел в пятерку городов — лидеров спроса на детские гаджеты

МегаФон назвал мобильную столицу области: это не Новосибирск и даже не город

Агропром

Новости Новосибирска

Сибирские ученые зарегистрировали новый сорт картофеля

Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Агросклад PepsiCo в Новосибирске принимает первый сибирский картофель

Новосибирские элеваторы готовы к приему зерна нового урожая

Транспорт

Новости Новосибирска

В Новосибирске обсудили перспективы создания Юго-Западного транзита

Новосибирское метро опять в пролете

Просто так убрать маршрутки городу не позволяет законодательство

Выбран подрядчик для ремонта дорожного покрытия на Октябрьском мосту

К «маршрутной» проблеме подключились первомайские общественники

Медицина

Новости Новосибирска

На основе семи новых поликлиник будет создан региональный клинический дата-центр

У вас нет язвы или гастрита? Повезло… А может, вы просто давно не обследовались?

Инвестор намерен начать строительство инфекционной больницы в Новосибирске уже в этом году

Новосибирские ученые достучались до центра

В Новосибирске пять ковидных госпиталей вернутся к плановой работе

Авто

Новости Новосибирска

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Туризм

Новости Новосибирской области

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Ростуризм до конца года запустит продажи по кешбэку на зимний сезон

Общество

Новости Новосибирска

Корпоративные волонтеры Новосибирской области приняли участие во Всероссийской акции «Вода России»

Новосибирская область не укладывается в планы вакцинации от коронавируса

РУСФОНД собирает деньги на лечение девочки с церебральным параличом

В области растет количество заболевших ОРВИ. Основной прирост дают дети

Памятник Покрышкину на площади Маркса перенесут из-за инвестпроекта

Стиль жизни

Новости компаний

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Регистрация на конференцию закончена

×
Наверх в Новости Новосибирска