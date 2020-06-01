В Новосибирской области сдвигается начало летней оздоровительной кампании

В настоящее время на территории Новосибирской области приостановлена деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления. Решение о начале летней оздоровительной кампании в регионе будет принято оперативным штабом по согласованию с главным государственным санитарным врачом Новосибирской области, сообщили в региональном правительстве.

— Мы видим, как ежедневно меняется ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции, поэтому снятие ограничительных мероприятий будет проходить поэтапно. Открытие организаций отдыха детей и их оздоровления возможно при переходе области к следующему этапу снятия ограничительных мер, — отметила заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова.

Как сообщили в министерстве, в настоящее время в детских лагерях в плановом порядке ведутся работы по подготовке к открытию: заключены договоры на акарицидные и дератизационные обработки зданий и территорий, оформляются санитарно-эпидемиологические заключения, завершаются ремонтные работы и работы по приобретению необходимого оборудования в соответствии с требования санитарного и антитеррористического законодательства. Идет подбор и обучение вожатых.

Кроме того, проработан вопрос о сокращении длительности смен, чтобы большее число детей смогли отдохнуть после тяжелого учебного года. Планируется, что в летней кампании примут участие 136 тысяч детей, в том числе 95 тысяч детей в трудной жизненной ситуации.

Количество планируемых смен текущего года – 4 по 14 дней в период июль-август при соответственной стоимости путевки, рассчитанной исходя из количества дней отдыха. В рамках смены персонал организации вместе с детьми-участниками заезда будет находиться исключительно на территории лагерей. Отменяются встречи и визиты родителей. За 72 часа до начала смены весь персонал организации должен сдать тесты на коронавирус.

В 2020 году в региональный реестр организаций отдыха и оздоровления детей планируется включить 1 023 организации, что сопоставимо с прошлым годом. Министерство рекомендует родителям при принятии решения о направлении ребенка в лагерь, проверить на сайте ведомства, включена ли организация в реестр.

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