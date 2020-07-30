Новосибирская область остается на втором месте в тройке «антилидеров» по индексу летальности в округе

По состоянию на 30 июля индекс летальности в Новосибирской области оставляет 2,41%. Это повышение, на 0,25%, сообщили в Информационном центе по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В рейтинге СФО Новосибирская область продолжает занимать 2-е место в тройке «антилидеров» по индексу летальности, уступая Красноярскому краю (2,50%). Отмечается, что показатель летальности по области все еще хуже, чем окружной и общероссийский.

В Республике Алтай, замыкающей рейтинг по СФО, самый низкий показатель — 0,2%.

По состоянию на 30 июля в России, как и ранее, два региона с полностью отсутствующей летальностью пациентов с COVID-19. Это Ненецкий АО и Сахалинская область.

Самый высокий индекс летальности остается в Санкт-Петербурге (6,46%).

Общий показатель летальности в СФО остается выше единицы, и с 23 июля еще вырос, составляя 1,44%. Тем не менее, это ниже общероссийского индекса.

Общероссийский индекс летальности за неделю увеличился, он остается выше единицы — 1,65%.

Два федеральных округа демонстрируют худшие показатели — Северо-Западный (3,38%) и Северо-Кавказский (2,27%).

В ИЦК подчеркнули, что 30 июля российский показатель летальности — ниже общемирового значения, которое составляет 6%.

Напомним, летальность — показатель, выражающий процентное отношение числа умерших пациентов с COVID-19 к общему числу людей, имевших тот же диагноз «коронавирусная инфекция». Роспотребнадзор называет снижение летальности в числе решающих факторов для снятия ограничений в регионах.

Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в Новосибирской области на 30 июля — 9241 человек.

За неделю регион преодолел порог в 9000 заболевших.

Летальных исходов за истекший период зафиксировано больше, чем на прошлой неделе — 39.

Фото предоставлено ИЦК