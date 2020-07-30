Решение об очном или дистанционном обучении ребенка примут его родители

В предстоящем учебном году родителям каждого школьника предстоит выбрать формат обучения — очный или дистанционный — их ребенка. Перевод на дистанционку будет осуществляться по заявлению родителей учащихся. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщили мэр Новосибирска Анатолий Локоть и начальник департамента образования Рамиль Ахметгареев.

— Мы очень хорошо понимаем, что условия пандемии — это тема, которая волнует, прежде всего, родителей, — говорит Ахметгареев. — В любом случае в основе будет то решение, которое в отношении ребенка будет принято со стороны семьи, со стороны родителей. Мы будем готовы работать как в формате очного обучения, так и по заявлению родителей определять вариант дистанционного обучения, если такая форма наиболее желательна. Образовательные организации Новосибирска будут готовы работать в разных направлениях. По заявительному характеру мы готовы во всех школах пойти навстречу родителям и организовать эту работу.

Кроме того, как сообщают в мэрии, начало учебного года в школах намеренно развели на две недели с началом года в дошкольных образовательных учреждениях.

— Специально школы и детсады разносим в этот период на две недели, чтобы избежать совпадения и тем самым обеспечить какие-то дополнительные санитарные нормы безопасности, — говорит глава города Анатолий Локоть.

— Работали пищеблоки в этих детсадах, — сообщает Рамиль Ахметгареев. — Все специалисты привлекались к работе. К масштабному приему детей мы, конечно же, готовы. Еще завершаются ремонтные работы в отдельных учреждениях. Но, в целом, мы готовы открыть свои двери 17 числа. Единственное, на что хотелось бы обратить внимание: большое количество наших ребятишек не посещали детсады. В этом случае необходимо подтвердить медицинской справкой то, что они сегодня здоровые.

Напомним, что ранее было принято решение о возобновлении 17 августа работы детсадов в штатном режиме. В период пандемии они работали в режиме дежурных групп, куда брали только детей сотрудников организаций, допущенных к работе решением областных властей. По словам чиновников, эта непрекращающаяся, по сути, работа детсадов способствовала тому, что сейчас дошкольные учреждения практически полностью готовы к масштабному приему детей в ближайшее время.

По информации мэрии Новосибирска, муниципальная отрасль «Образование» насчитывает 508 учреждений (205 бюджетных, 45 автономных, 258 казенных), из них 216 общеобразовательных учреждений, 244 дошкольных образовательных учреждения.

Фото: pixabay.com, автор- StockSnap