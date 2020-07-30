Решение об очном или дистанционном обучении ребенка примут его родители

В предстоящем учебном году родителям каждого школьника предстоит выбрать формат обучения — очный или дистанционный — их ребенка. Перевод на дистанционку будет осуществляться по заявлению родителей учащихся. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщили мэр Новосибирска Анатолий Локоть и начальник департамента образования Рамиль Ахметгареев.
— Мы очень хорошо понимаем, что условия пандемии — это тема, которая волнует, прежде всего, родителей, — говорит Ахметгареев. — В любом случае в основе будет то решение, которое в отношении ребенка будет принято со стороны семьи, со стороны родителей. Мы будем готовы работать как в формате очного обучения, так и по заявлению родителей определять вариант дистанционного обучения, если такая форма наиболее желательна. Образовательные организации Новосибирска будут готовы работать в разных направлениях. По заявительному характеру мы готовы во всех школах пойти навстречу родителям и организовать эту работу.
Кроме того, как сообщают в мэрии, начало учебного года в школах намеренно развели на две недели с началом года в дошкольных образовательных учреждениях.
— Специально школы и детсады разносим в этот период на две недели, чтобы избежать совпадения и тем самым обеспечить какие-то дополнительные санитарные нормы безопасности, — говорит глава города Анатолий Локоть.
— Работали пищеблоки в этих детсадах, — сообщает Рамиль Ахметгареев. — Все специалисты привлекались к работе. К масштабному приему детей мы, конечно же, готовы. Еще завершаются ремонтные работы в отдельных учреждениях. Но, в целом, мы готовы открыть свои двери 17 числа. Единственное, на что хотелось бы обратить внимание: большое количество наших ребятишек не посещали детсады. В этом случае необходимо подтвердить медицинской справкой то, что они сегодня здоровые.
По информации мэрии Новосибирска, муниципальная отрасль «Образование» насчитывает 508 учреждений (205 бюджетных, 45 автономных, 258 казенных), из них 216 общеобразовательных учреждений, 244 дошкольных образовательных учреждения.
Фото: pixabay.com, автор- StockSnap
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