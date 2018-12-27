Новосибирская область отправила по России и странам зарубежья более 600 тысяч тонн зерна

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области, из 629,9 тыс. тонн зерна на экспорт отправлено 422,6 тыс. тонн, по Российской Федерации – 207,3 тыс. тонн. Отгружено 212,1 тыс. тонн нового урожая (160 % к аналогичному уровню прошлого года) из них на экспорт 134,3 тыс. тонн (в два раза больше), сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Экспортные поставки зерновых и масличных культур осуществляются в Китай, Монголию, Азербайджан, Казахстан, Литву, Данию, Саудовскую Аравию, Египет, Турцию, Германию. В министерстве подчеркнули, что в 2018 году наш регион начал экспортные поставки зерна по двум новым направлениям — в Грузию и Латвию, — рассказали с региональном минсельхозе.

По территории нашей страны вывезено 77,8 тыс. тонн новосибирского зерна. Основные направления отгрузки зерновых культур – г. Санкт-Петербург, Забайкальский край, Хабаровский край, Ярославская и Белгородская области.

Отмечается, что грузоотправителями Новосибирской области с операторской компанией АО «Русагротранс» заключено 95 долгосрочных договоров транспортно-экспедиционного обслуживания. В ноябре этого года было отгружено 1 047 вагонов, или 35 вагонов в день. За декабрь планируется отгрузить более 1 000 вагонов. Для определения дополнительных возможностей по отправке зерна железнодорожным транспортом министерством сельского хозяйства Новосибирской области совместно с ОАО «РЖД» решается вопрос об отгрузках зерновых грузов в контейнерах и полувагонах с использованием специальных вкладышей.

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