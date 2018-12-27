Все проблемы, которые существуют в АПК, возникают из-за несбалансированности рынка

— Олег Юрьевич, в чем, на ваш взгляд, специфика 2018 года для рынка АПК?

— Для аграрно-промышленного комплекса Новосибирской области год был сложным. Непростые погодные условия, которые привели к объявлению режима ЧС весной. Рост цен на ГСМ, запчасти, минеральные удобрения и все прочее в 1,5-2 раза. При этом цены на сельхозпродукцию остались на уровне 2017 года. К позитивным моментам я бы отнес тот факт, что, несмотря на все сложности, удалось получить хороший урожай.

Если говорить о нашем хозяйстве, то год был стабильным. Мы вовремя отсеялись, уложились в отведенные сроки по применению средств защиты растений, по уборке урожая и в результате получили 53 ц/га — это рекордный показатель по области. Во многом этот результат обеспечен применением новых технологий. Мы давно и плотно сотрудничаем с учеными СО РАН, тестируем их разработки, лучшие запускаем в своем хозяйстве.

В связи со спецификой предоставления мер господдержки, к сожалению, аграрии сейчас не очень охотно увеличивают посевные площади. Если хозяйство не выполняет план прошлого года, то ему просто не дадут господдержку. На мой взгляд, это неправильный подход.

— Произошли ли какие-то кардинальные изменения в отрасли растениеводства, животноводства?

— Мы работаем примерно с 4-5 культурами. В прошлом году сделали ставку на рапс —засеяли около 1 тысячи га. В этом году увеличили площадь посевов до 2 тысяч га. Сейчас пытаемся выйти с рапсом на экспорт в КНР, но процесс очень сложный. Переговоры с китайскими покупателями идут тяжело. Что касается пшеницы, то мы спокойно находим покупателей внутри региона, так как наша продукция всегда отличается высоким качеством.

С «плюсом» 2018 год закончил и наш животноводческий блок. Мы построили новый доильный зал DeLaval «Европараллель» 2х30, сухостойный двор, увеличили поголовье до 3260 голов, немного выросла продуктивность — до 11800 литров на голову. Мы занимаемся племенным животноводством, продаем тёлок, быков, нетелей, но все упирается в финансы — у сельхозпредприятий сейчас не так много средств, чтобы покупать племенных животных и вкладываться в развитие стада.

— Как изменились за год цены на сельхозпродукцию, спрос? Появилась ли возможность выйти на новые рынки?

— Что касается спроса… Цена на сельхозпродукцию никогда не росла так резко, как цены на ГСМ, электроэнергию и т.д. По нашим оценкам, спрос на молочную продукцию в регионе остается на том же уровне, что и в прошлом году. Мы не заметили его снижения. Возможно, за счет качества нашей продукции. По мясу в целом спрос также на уровне прошлого года. Считаем, что это связано со снижением платежеспособности населения и падением реальных доходов. По нашим магазинам мы видим — люди начали экономить, более скрупулёзно считать каждую копейку. Но на нашем предприятии это не отразилось — у нас своя переработка, поэтому мы сохраняем все объемы. Например, мы являемся одним из основных поставщиков молока и молочной продукции в Новосибирск — в стуки поставляем более 100 тонн. Тяжело тем, у кого нет своей переработки.

На мой взгляд, все проблемы, которые сегодня существуют в АПК, возникают из-за несбалансированности рынка. Аграрии не знают — сколько и чего сеять, какой скот выращивать. От нас требуют: увеличивайте стадо, повышайте продуктивность, больше сейте, и никто не говорит, какая будет цена на эту продукцию. Ну посеем мы больше, а куда потом это будем девать? Не хотелось бы отдавать плоды своего труда бесплатно. Нулевой результат получать никому не интересно.

— Как вы оцениваете уровень господдержки АПК в 2018 году?

— Считаю, что она вполне нормальная. Например, мы получили все, на что рассчитывали, так как выполнили все плановые показатели.

— Как изменился уровень конкуренции на рынке АПК? Чувствуете ли вы ужесточение конкуренции со стороны крупных холдингов? Иногородних компаний?

— Прежде всего, сейчас очень серьезно повышаются требования к выпускаемой продукции — как со стороны потребителей, так и всевозможных контролирующих органов.

Конкуренция на рынке также ужесточается. В регион зашел «Омский бекон», активно продается продукция белорусских компаний. Лично мне очень интересно — насколько силен у них уровень господдержки, если даже с учетом расстояния белорусские товары у нас оказываются конкурентнее по цене, чем местные.

В целом же считаю, что сейчас в регионе сформировалась тройка сильных молочников: племзавод «Ирмень», ООО «Сибирская нива», КФХ «Русское поле». Лично нам эти конкуренты не мешают. У каждого из нас свой рынок. Например, мы не производим сыры, на которые планирует делать акцент «Сибирская нива».

— Появились ли в 2018 году новые возможности для экспорта продукции?

— Среди наших покупателей есть ООО «Новосибирский мелькомбинат № 1» (входит в ГК «Мука Беляевская»), ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» и т.д. Возможно, они уже направляют часть нашего урожая на экспорт. Это ведь не так просто организовать. В целом считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Я, например, как агроном, должен выращивать зерно и заниматься полем, зоотехник — работать со стадом, выпускники торговых вузов — выстраивать систему торговли. Но это в идеале, а на практике получается, чтобы выжить, мы занимаемся и выращиванием зерна, и переработкой продукции, и торговлей — как та курица, которая снесла яйцо, а потом с ним бегает. Только замкнутый цикл дает сегодня сельхозпроизводителю возможность сводить концы с концами и выживать. Те, кто зависит от переработчиков, вынуждены подстраиваться под рынок и думать, что делать, когда цена на то же молоко падает до 14 рублей за литр.

— Чего ожидаете от 2019 года?

— Все крестьяне традиционно надеются на лучшее: что будет хорошая погода, что они хорошо отсеются, вовремя проведут уборочную, что будет хороший урожай и справедливые цены. Так было и так будет.

Что касается нас, то мы, прежде всего, молочники — и собираемся ими оставаться, делая упор на улучшение качества и расширение ассортимента нашей продукции. Мы планируем наращивать поголовье и строить новые объекты. По итогам 2018 года рассчитываем реализовать продукцию на 2,5 млрд рублей, а в 2019 увеличить этот показатель. Структуру посевов менять не планируем, так как непонятно, что будет востребовано на рынке. Это всеобщая беда АПК.

Фото : предоставлены АО племзавод «Ирмень»