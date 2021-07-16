Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

За первое полугодие 2021 года из Новосибирской области экспортировано почти 270 тысяч тонн зерна, что на треть больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

По данным Управления Россельхознадзора по Новосибирской области, объем партий сельскохозяйственных культур на экспорт составил 268 тысяч тонн. По сравнению с данными 2020 года за аналогичный период объемы поставок выросли более чем на 30%.

— Площадь высокомаржинальных экпортно ориентированных технических культур возросла в эту посевную на 73 тысячи гектаров, достигнув 248 тысяч га, – отметил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

Основной объем экспортных отгрузок из Новосибирской области приходился на пшеницу –154 тысячи тонн. Кроме того, экспортный объем составили партии рапса – 25,2 тыс. тонн, ячменя – 21,5 тыс. тонн, семян подсолнечника – 19,4 тыс. тонн; гороха – 18,9 тыс. тонн, льна – 17,1 тыс. тонн; гречихи – почти 7 тыс. тонн, соевых бобов – 6,1 тыс. тонн, овса – около 3 тыс. тонн, а также 84 тонны проса. Экспорт продуктов переработки зерна составил 5 тонн.

В числе стран-импортеров: Казахстан, Китайская Народная Республика, Монголия, Латвия, Республики Киргизия, Беларусь, Азербайджан, а также Пакистан, Бангладеш, ОАЭ, Литва, Турция, Япония, Туркменистан, Великобритания, Чехия, Польша и Малайзия.