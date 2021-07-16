ЖСК со скандальным долгостроем в центре города — банкрот

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск мэрии Новосибирска, открыв процедуру банкротства в отношении ЖСК «Садко». Об этом сообщают в пресс-службе руководства муниципалитета. Как следует из материалов дела на сайте суда, поводом для иска послужила просроченная задолженность в размере 4,8 млн рублей. Практически с теми же требованиями в суд сразу после мэрии обратились несколько граждан, перед которыми у ЖСК накопилась задолженность на общую сумму 4 млн рублей. Судьба их исков будет решена в ближайшее время.

— Уведомить Петрова Владимира Юрьевича о том, что дата рассмотрения его заявления будет определена после рассмотрения обоснованности заявления мэрии города Новосибирска о признании ЖСК банкротом, поданного ранее, а также заявления Стецюк Олега Леонидовича, поданного ранее, 07 июня 2021 года, — говорится в определении судьи Галины Свиридовой.

В первой половине нулевых ЖСК взялся застраивать долгострой на ул. Кропоткина, в отношении предыдущего застройщика которого было инициировано судебное разбирательство. Однако достроить объект ЖСК так и не удалось. В конце 2020 года председатель ЖСК оставил свою должность, а нового так и не выбрали. В настоящее время, по информации мэрии, здание достраивается за счет средств дольщиков и продажи свободных площадей.

— В феврале 2020 года мэрия уже подавала подала иск о признании ЖСК «Садко» банкротом — из-за задолженности по договору аренды земельного участка, — сообщают в пресс-службе мэрии Новосибирска. — Тогда ЖСК погасил долг, и дело по банкротству закрыли. В октябре 2020-го мэрия Новосибирска повторно обратилась в суд с исковым заявлением, чтобы взыскать вновь образовавшуюся задолженность по арендной плате. Арбитраж принял положительное решение, а апелляционная инстанция в Томске оставила его без изменения.

Напомним, что в конце июня правительство Новосибирской области заявляло о планируемой до 2024 года достройке 40 проблемных объектов, охватывающих 4,5 тысячи дольщиков.