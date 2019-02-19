Новосибирская область планирует активизировать конгрессно-выставочную деятельность

Министерство экономического развития Новосибирской области и Ассоциация «Национальное конгресс-бюро» заключили соглашение о сотрудничестве в целях развития потенциала Новосибирской области как территории, благоприятной для вложения инвестиций, центра делового и событийного туризма, а также расширения внешнеэкономических связей, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития. Соглашение подписано в рамках Российского инвестиционного форума, который прошел в г. Сочи с 14 по 15 февраля.

Отмечается, что работа будет проводится в части продвижения событийной отрасли в сфере инвестиционной, внешнеэкономической деятельности и развития туристской индустрии в Новосибирской области, взаимодействия с иностранными и российскими партнерами в целях обмена опытом, повышения привлекательности Новосибирской области в качестве площадки для проведения конгрессно-выставочных мероприятий российского и международного уровней.

Кроме того, планируется совместная организация конгрессно-выставочных и общественных мероприятий, пресс-туров, ознакомительных визитов в Новосибирскую область для потенциальных партнеров, а также формирование тематик планируемых мероприятий с учетом перспективных направлений сотрудничества для Новосибирской области.

Фото: пресс-служба регионального минэкономразвития