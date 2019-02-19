СГК готова взять в концессию все теплосети Новосибирска

— Есть предложения от потенциальных инвесторов, в том числе и от СГК как монополиста, работающего в Новосибирске. Они готовы вкладывать свои деньги без всплеска тарифа. Как это будет реализовано — я не знаю. Готовых решений еще нет. Я предложил депутатам системно позаниматься этим вопросом. Так или иначе, контроль со стороны мэрии и депутатского корпуса за состоянием теплосетей будет, — сказал глава города.

О каких инвесторах кроме СГК идет речь, мэр не уточнил. Глава комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин сообщил корреспонденту InfoPro54, что пока этот вопрос депутатами еще не рассматривался.

В СГК подтвердили готовность выступить концессионером всех городских теплосетей Новосибирска общей протяженностью 2200 километров. Об этом говорится в ответе компании, полученном на запрос редакции. Напомним, Новосибирский филиал СГК возглавляет Андрей Колмаков, ранее занимавший должность начальника департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска.

— Мы заинтересованы в заключении концессионного соглашения в отношении всего имущественного комплекса, принадлежащего муниципалитету Новосибирска и предназначенному для теплоснабжения города. В рамках концессионного соглашения у СГК появляется возможность вложения инвестиций в развитие системы теплоснабжения, ремонт теплосетей, — сообщают в СГК. — Этот вопрос находится в стадии обсуждения. Условия такой концессии должны быть не только согласованы с городом, но и отражать задание концедента (то есть города) на реконструкцию и развитие системы теплоснабжения.

По информации, предоставленной пресс-службой компании, в прошлом году в Новосибирске проведена заменена 45 километров теплотрасс на сумму 584 млн рублей. В этом году СГК готова выделить 720 млн на ремонт и замену теплосетей.

В настоящий момент, как сообщили в пресс-службе мэрии, в Новосибирске уже действуют два концессионных соглашения в отношении теплосетей на территории муниципалитета. Это соглашения №13 от 28.11.2017 по отдельным объектам теплоснабжения города Новосибирска, предназначенным для теплоснабжения и горячего водоснабжения, и №14 от 28.11.2017 в отношении отдельных объектов теплоснабжения микрорайонов Пашино и ОбьГЭС.

Напомним, в конце августа 2017 года ОАО «Сибэко» (С начала 2018 года входит в ООО «СГК». — Ред.) выиграла тендер на заключение двух концессионных соглашений с мэрией Новосибирска. По одному энергетикам переданы центральные тепловые пункты (ЦТП) микрорайонов ОбьГЭС и Пашино и 60 км трубопроводов. По второму — 21 котельная в Октябрьском, Дзержинском, Первомайском, Кировском, Заельцовском, Ленинском и Советском районах города, а также в поселке Садовый Новосибирского района области. Срок концессии — шесть лет. Объем инвестиций — до 655 млн рублей. Валовая выручка инвестора с 2018 по 2024 годы — около 11 млрд рублей. Концессионер обязался за свой счет создать и реконструировать объекты соглашения, а по окончании срока концессии передать их мэрии.

— Условия, предусмотренные существующим концессионным соглашением, выполняются компанией с учетом параметров ежегодно актуализируемой схемы теплоснабжения на 2019 год в Новосибирске, — говорится в ответе, полученном редакцией из пресс-службы СГК.

Эксперт — экс-глава комитета по энергетике мэрии Новосибирска Михаил Грехов — считает передачу теплосетей города в концессию неэффективным решением. По его оценкам, более правильный путь — создание теплосетевой транспортной организации, которая могла бы развивать рынок тепловой энергии посредством приобретения ее как у основного монополиста, так и у районных котельных и малой генерации. Он подчеркивает, что СГК получит абсолютную монополию на транспорт тепловой энергии со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, Грехов отмечает, что состояние теплосетей, находящихся на данный момент на балансе муниципалитета, гораздо лучше, чем тех, которые находятся на балансе у СГК.

— Назвать предполагаемую сделку концессией, в том смысле, которую она несет, сложно — это передача заранее оговоренного имущества на определенных условиях, процедура, исключающая конкурентные возможности, — рассуждает Грехов. — Необходимо знать, что концессионный проект имеет несколько стадий: инициация, проектирование, строительство и эксплуатация. Период строительства (освоения привлеченных ресурсов) является самым доходным для коммерческой организации. Полагаю, собственники СГК с большим удовольствием приложат усилия к увеличению прибыли компании. Если говорить о качестве выполняемых работ, то скажу, что подрядчики МУП «Энергия» выполняли работы по реконструкции сетей значительно лучше, чем подрядчики АО «Сибэко». Будет ли СГК социально ориентированным предприятием — в данное время сложно сказать. Но можно с полной уверенностью утверждать, что компания однозначно будет наращивать прибыль разными законными способами.

В конце 2018 года СГК предложила мэрии Новосибирска и Новосибирской области перейти на метод «альтернативной котельной». Он позволит энергетикам приступить к реализации масштабной инвестиционной программы в регионе. Ее стоимость составляет около 40 млрд рублей. Расчетный объем инвестиций, которые компания готова вложить в область, — 20 млрд рублей.

Фото: пресс-служба СГК