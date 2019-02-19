По данным ЦБ РФ, в 2018 году в Новосибирской области банки выдали 70,6 млрд рублей жилищных кредитов. По объему выдач, а также по средней сумме ипотечного кредита – 1,89 млн рублей — Новосибирская область занимает первое место среди других регионов Сибири. На долю региона приходится 22% сибирского ипотечного рынка. сообщили в пресс-службе ПАО «Банк Открытие».

Отмечается, что по сети банка «Открытие» на Новосибирск приходится 10% от общего объема годовых ипотечных выдач. За 2018 года объединенный банк «Открытие» выдал жителям Новосибирска и области 1 173 ипотечных кредита на 2,1 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом объем выдач ипотеки увеличился почти в 4 раза.

В пресс-службе банка подчеркнули, что произошли изменения и по структуре выдач: доля кредитов на приобретение жилья на вторичном рынке за года выросла до 53%. На покупку квартир в строящихся домах население региона брало кредиты гораздо реже — около 10% от общего объема. Еще 37% составляют кредиты на рефинансирование ранее взятых ипотечных кредитов.

— Росту выдач по ипотеке способствовали весьма комфортные и исторически низкие процентные ставки – от 9,6% годовых. Росла доступность кредитов – увеличивался и спрос. В нынешнем году будет некоторое снижение объемов, вызванное ростом ставок на рынке и сокращением объемов строящегося жилья. При условии нормального, приемлемого для 15-20% населения уровне ставок, наличия на рынке качественного жилья с адекватной ценой, спрос на ипотеку будет расти, но с гораздо меньшей динамикой, чем это было в последние годы — отметила старший вице-президент, управляющий банком «Открытие» в Новосибирской области Ирина Демчук.

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