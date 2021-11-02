Новосибирская область планирует занять 10 млрд рублей на облигационном рынке

Минфин Новосибирской области утвердил решение об эмиссии выпуска государственных облигаций региона 2021 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Документ опубликован на сайте правительства региона.

Общий объем эмиссии облигаций составляет 10 млрд рублей. Срок обращения бумаг — почти 7 лет (2 548 дней), до 2028 года. Размещение будет проводиться путем открытой подписки в ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС». Начало размещения — 23 ноября 2021 года. Генеральным агентом выпуска является АО ВТБ Капитал.

По данным Минфина Новосибирской области, на 1 октября 2021 года госдолг региона составлял 45,1 млрд рублей. Из них 26,4 млрд приходилось на бюджетные кредиты, которые области разрешили направить на инфраструктурные проекты. 18,7 млрд — на государственные ценные бумаги. Сейчас в обращении находится 4 выпуска региона по 5 млрд рублей со сроками погашения в 2022-2025 годах.

По данным аналитического кредитного рейтингового агентства «АКРА» (на 05.10.2021), кредитный рейтинг Новосибирской области АА – (RU). По данным Fitch Ratings (на 11.06.2021), долгосрочный рейтинг региона BBB- со «Стабильным» прогнозом.

— Подтверждение рейтингов отражает ожидания Fitch, что кредитоспособность региона будет оставаться хорошей в течение рейтингового горизонта (2021-2025 гг.) и будет соответствовать оценке его кредитоспособности на самостоятельной основе «bbb-», —говорилось в сообщении компании. — Область продемонстрировала устойчивость к экономическим потрясениям, вызванным пандемией коронавируса, а показатели устойчивости к долговой нагрузке оставались сильными в 2020 г. и были поддержаны трансфертами от федерального правительства и контролем над расходами.

На внеочередном заседании правительства Новосибирской области в начале октября министр финансов Виталий Голубенко сообщал, что в номинальном выражении экономика региона восстановила потери 2020 года. На 2022 год доходы бюджета запланированы в сумме 216,7 млрд рублей, расходы — 224,9 млрд, дефицит — 8,1 млрд рублей (в том числе 3,6 млрд на инфраструктурные проекты). Доходы консолидированного бюджета запланированы в сумме 257,9 млрд рублей, расходы — 266 млрд, а дефицит — 8,1 млрд рублей.