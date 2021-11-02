В Сибири экспорт обработанного леса в 5 раз превысил объёмы вывоза «кругляка»

Сибирское таможенное управление занимает первое место в стране по объёмам экспорта обработанной древесины, сообщает пресс-служба ведомства. За 9 месяцев переработанных пиломатериалов из Сибири вывезено почти в 5 раз больше, чем «кругляка».

— За январь-сентябрь 2021 года из СФО экспортировано 10,5 млн кубических метров обработанной древесины на сумму около 1,9 млрд долларов США, что составляет 83% от объёмов сибирского лесоэкспорта. Доля необработанного леса составила 17% – 2,2 млн кубических метров на 218 млн долларов США, — говорится в сообщении.

В СТУ отметили, что экспорт лесоматериалов осуществлялся в 55 стран, преимущественно дальнего зарубежья – 91% от общего объёма. Прежде всего – в Китай (65%), Японию (9%), Германию (4%), Египет (3%), Республику Корея (2,6%). В Китай в стоимостном выражении вывезено 98,8% необработанного и 61,3% обработанного леса. Вывоз лесоматериалов в Китай в физическом объёме уменьшился на 12,9%, а в стоимостном вырос на 6,4%.

В страны СНГ вывезено 9% сибирского леса (в основном в Узбекистан (6,5%) и Таджикистан (около 2%)).

По сравнению с 9 месяцами прошлого года стоимостной объём экспорта лесоматериалов в страны дальнего зарубежья увеличился на 14,7% и достиг 1,9 млрд долларов США, в первую очередь за счёт значительного роста стоимости поставок в Китай, Республику Корея, Египет и Германию, уточнили в отделе по связям с общественностью СТУ. Поставки в страны СНГ выросли на 15,3% и составили почти 181 млн долларов США.