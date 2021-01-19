Новосибирская область по итогам 2020 года в числе регионов-лидеров по выдаче ипотеки

Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Самарская и Новосибирская области в числе лидеров по объемам кредитования в 2020 году. К таким выводам пришли в АО «Банк ДОМ.РФ», проанализировав работу региональных Центров ипотечного кредитования.

В Москве с помощью ипотеки от Банка ДОМ.РФ жилищные условия в прошедшем году улучшили 4,5 тысячи семей, объем кредитования превысил 21 миллиард рублей. В Санкт-Петербурге банк выдал кредитов на сумму около 7 миллиардов рублей, в Свердловской области – на 4,6 миллиарда рублей.

При этом, среди программ-драйверов – рефинансирование ранее оформленной ипотеки (по ставке от 7,1%), кредиты на покупку жилья на первичном рынке (от 5,7%) и приобретение готовых квартир (от 7,9%).

Так, в Москве и Новосибирской области больше всего кредитов оформлено по программе рефинансирования – в столице на перекредитование пришлось около 60% в общем объеме выдач, в Новосибирской области – 40%. В Санкт-Петербурге и Свердловской области самой востребованной программой оказалась ипотека на первичном рынке – доля кредитов на приобретение строящихся квартир составила около 45%. Причем лидирует льготная ипотека на новостройки, занявшая более 50% выдач на первичном рынке. В Самарской области больше всего кредитов выдано на покупку жилья на вторичном рынке – на нее пришлось около 35% в общем объеме кредитования.

Всего в 2020 году Банк ДОМ.РФ выдал 44,5 тысячи ипотечных кредитов на сумму 122 миллиарда рублей, объемы кредитования выросли по сравнению с предыдущим годом на 80%.