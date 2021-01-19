Прокуратура обвинила фермера и его партнера в хищении бюджетных средств

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя и руководителя коммерческой организации, а также главы крестьянского (фермерского) хозяйства, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в декабре 2019 года учредитель ООО «Сельхозпровод», директор этой организации и предприниматель дважды изготовили фиктивные документы (договоры, локальные сметы, акты выполненных работ) по ремонту «зернохранилища» и «животноводческого комплекса» в поселке Кокошино Чулымского района. При этом общество фактически не выполнило работы на указанных объектах.

— Используя документацию, обвиняемые похитили свыше 2,3 млн рублей, выделенных региональным министерством сельского хозяйства главе фермерского хозяйства в качестве гранта на развитие семейной животноводческой фермы, — уточнили в прокуратуре.

Отмечается, что директор общества с целью избежать уголовной ответственности организовал возврат денежных средств с расчетного счета организации на лицевой счет предпринимателя, открытый в областном управлении федерального казначейства.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения по существу в Чулымский районный суд Новосибирской области.