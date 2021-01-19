СГК построила теплотрассу за 250 миллионов рублей

СГК построила новую магистральную теплотрассу в районе улиц Кошурникова и Богаткова — протяженностью около 900 метров, диаметром 1 020 мм. Новый трубопровод в Новосибирске стоимостью 250 млн рублей уже позволил подключить дома Закаменского микрорайона и новые здания к ТЭЦ-5, а также частично разгрузить ТЭЦ-2, работающую вблизи от центра города, сообщили в пресс-службе СГК.

Строительство тепловой сети было начато еще 11 лет назад, но затем приостановлено. За 2020 год компании удалось завершить проект. Всего с 2010 по 2020 годы в рамках ивестпроекта было проложено 2,2 км трубопроводов от ПНС-6 на улице Доватора до тепловой камеры на пересечении улиц Кошурникова и Лежена. Из них 900 метров — в 2020 году. Отмечается, что в центральной части города ведется строительство новых зданий — трубопровод обеспечит для них перспективный резерв мощности в объеме 150 Гкал/ч. Стоимость работ составила 250 млн рублей.

В пресс-службе рассказали, что трубопровод вводили в строй поэтапно — с ноября прошлого года, а в конце декабря он заработал на полную мощность.

Уникальный для Новосибирска проект потребовал особых технических решений и времени на их реализацию. 70-метровый отрезок теплотрассы проходит на глубине трех метров под проезжей частью на улице Кошурникова, над вестибюлем станции метро «Золотая нива».

— Над вестибюлем разместили предизолированные трубы с системой автоматического оповещения о повреждениях. Они находятся в монолитном железобетонном канале, который в свою очередь дополнительно усилен стальным саркофагом толщиной 12 мм. Чтобы провести трубы над станцией, специалисты построили специальную конструкцию с использованием более 500 куб. метров бетона и 200 тонн стальной арматуры, — уточнили в СГК.

Также, в соответствии со специальными техническими условиями, предусмотрены автоматические электрические затворы на трубопроводе с обеих сторон перехода над вестибюлем. В случае дефекта на трубе они локализуют воду на небольшом участке канала и предотвратят выход воды за его пределы. Тепловая сеть в случае порыва будет автоматически отключена.

Теплотрассу строили в три этапа силами трех подрядных организаций. Изначально СГК планировала завершить проект к началу октября, но подрядчикам потребовалось дополнительное время на урегулирование вопросов по выносу с места строительства смежных коммуникаций.

Эти работы велись во взаимодействии с владельцами коммуникаций: Горводоканалом, Ростелекомом и МУП «УЗСПТС». Работы по выносу коммуникаций не могли проводиться одновременно, только последовательно. СГК синхронизировала работу нескольких компаний, но не всегда сроки выполнения работ по выносу коммуникаций зависели от энергокомпании. Этот этап повлиял на общий срок выполнения проекта.

Кроме того, в октябре работы осложнило ДТП: автомобиль съехал с дороги в траншею, где проводились работы, и повредил уже готовые армирующие конструкции будущего монолитного канала. Их пришлось восстанавливать, на что также потребовалось дополнительное время.