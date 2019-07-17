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Новосибирск вошел в рейтинг городов по загрязнению воздуха диоксидом азота

Он занял в списке Greenpeace четвертое место.
  • 17/07/2019, 18:45
Новосибирск вошел в рейтинг городов по загрязнению воздуха диоксидом азота

Специалисты Greenpeace, на основе данных со спутников проекта Tropomi, составили рейтинг крупных российских городов, где воздух наиболее загрязнен диоксидом азота, сообщили в пресс-службе организации.

На первом месте перечня оказалась Москва, на второй позиции идет Петербург. Эксперты объясняют загрязнения большим количеством транспорта.

— Российское отделение Greenpeace выступает за введение в крупных городах зон с ограничением движения транспортных средств низкого экологического класса (например, «Евро-3» и ниже). Этот призыв был поддержан президентским Советом по правам человека, а также администрациями Москвы и Санкт-Петербурга, — уточнили в пресс-службе.

Далее в перечне идут Челябинск, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Уфа, Казань и Омск.

Диоксид азота — опасный токсичный газ, который вызывает респираторные симптомы и заболевания лёгких при остром воздействии и увеличивает риск хронических заболеваний при длительном воздействии. Так как диоксид азота — это продукт горения топлива, то его основным источником в крупных российских городах является автотранспорт. По концентрации диоксида азота можно в целом судить о загрязнённости городского воздуха.

Фото: баз- pixabay.com, автор- webandi, др- Greenpeace

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