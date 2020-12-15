Новосибирская область подтвердила кредитные рейтинги Fitch Ratings

11 декабря 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Новосибирской области долгосрочные рейтинги эмитента на уровне «BBB-» со «Стабильным» прогнозом, сообщили в пресс-службе регионального минфина.
— Данная оценка свидетельствует о сохранении безопасного уровня государственного долга Новосибирской области по итогам 11 месяцев 2020 года, — подчеркнули в пресс-службе.
По мнению агентства Fitch Ratings, в текущей ситуации Новосибирская область способна поддерживать высокий уровень долговой устойчивости. Прогнозируется сохранение бюджетной политики, направленной на развитие экономики региона, а также консервативного подхода при управлении государственным долгом.
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