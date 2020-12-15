В Новосибирске установлен рекорд по числу зарегистрированных ипотек

Почти 11 тысяч ипотек зарегистрировано в ноябре 2020 года управлением Росреестра по Новосибирской области. Пока это наивысший показатель, зафиксированный за все время регистрации ипотеки в регионе, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Всего с января по ноябрь 2020 года зарегистрировано более 74 тысяч ипотек, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличение составило 14% (64,8 тысяч), а по отношению к 2018 году регистрация ипотек снизилась на 2,7% (76 тысяч), — уточнили в Росреестре.

Отмечается, что Новосибирская область среди лидеров Сибирского федерального округа по количеству зарегистрированных ипотек по льготной программе. За период действия программы, с мая по ноябрь 2020 года, в регионе зарегистрировано 1370 льготных ипотек. Всего в России за указанный период зарегистрировано 127,5 тысяч ипотек со ставкой 6,5%, в том числе 9382 таких ипотек зарегистрировано в Сибирском федеральном округе.

С начала года новосибирским Росреестром совершено более 629 тысяч учетно-регистрационных действий, что на 9% больше, чем в прошлом году, и на 19% больше, чем в 2018 году.

Только в ноябре этого года осуществлено свыше 56 тысяч регистрационных и 10,5 тысяч учетных действий в отношении объектов недвижимости Новосибирской области. Ежедневно в регионе рассматривается около 3 тысяч обращений на государственную регистрацию прав и кадастровый учет, а также около 10 тысяч запросов на предоставление сведений из ЕГРН.

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