Новосибирская область покинула тройку «антилидеров» в округе по заболеваемости на 100 тысяч населения

Уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в России вновь вырос на 47,26 пункта — сегодня он достигает 198 пунктов, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

— В общемировом рейтинге Россия с 3-го места в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса переместилась на 2-е после США. 11 мая в РФ зарегистрирован0 290 тысяч 678 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», — говорится в сообщении.

В СФО по данным ИЦК на 18 мая, общий прирост составляет 51,71 случая на 100 тысяч человек. Этот показатель все еще растет, хотя разрыв с общероссийскими цифрами стал еще значительнее.

— Новосибирская область «подтянулась», улучшив показатели настолько, что со 2-го места переместилась на 4-е, опередив Красноярский край и Тыву, где произошел рекордный рост уровня заболеваемости (в 4 раза), — отмечают специалисты.

Сегодня прирост в Новосибирской области составляет 59,3 случая на 100 тысяч человек и сохраняется почти на уровне прошлой недели — на 17,2 пункта.

На первом месте — по-прежнему Республика Хакасия. Здесь на 100 тысяч жителей — 119,4 случая коронавирусной инфекции. Прирост по сравнению с 11 мая — 32,7 пункта.

Самым благополучным регионом СФО, как и неделю назад остается Кузбасс: на 100 тысяч человек тут 12,1 случая COVID-19.

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