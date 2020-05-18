На госпрограмму по повышению безопасности дорожного движения выделено еще 1,3 млрд рублей

Почти на 1,3 млрд рублей увеличено финансирование госпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, в результате корректировок показателей и объемов финансирования общие затраты на реализацию мероприятий госпрограммы на период 2020-2022 гг. увеличились на 1,296 млрд рублей и составили 3,9 млрд рублей. Из них средства федерального бюджета увеличены на 232,8 млн рублей – они будут направлены на оснащение средствами и системами обеспечения транспортной безопасности 14-ти объектов Новосибирского метрополитена. Средства областного бюджета увеличились на 820,9 млн рублей, местного бюджета на 232,6 млн рублей, а внебюджетных источников на 10,6 млн рублей.

Отмечается, что в этом году объем финансирования госпрограммы увеличен на 624,6 млн рублей, общий объем составил более 1,4 млрд рублей. Увеличение объемов финансирования программы из областного бюджета за счет переходящего остатка средств Дорожного фонда 2019 года составляет 149,3 млн рублей. Средства будут направлены на повторное нанесение дорожной разметки, на оборудование пешеходных переходов техническими средствами организации дорожного движения, на социальную рекламу по повышению безопасности дорожного движения, на выполнение работ по устройству тротуаров и освещения по решениям суда и предписаниям прокуратуры и др.

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