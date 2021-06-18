Площадь городских лесов в Новосибирске за 10 лет выросла на 173 га

— Подведены итоги инвентаризации лесных массивов Новосибирска. Последний раз эта работа проводилась 10 лет назад. Сегодня городские леса занимают 8771 га или 17% от общей площади Новосибирска, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Заместитель мэра, начальник департамента культуры города Анна Терешкова подчеркнула, что по сравнению с инвентаризацией десятилетней давности, площадь городских лесов выросла на 173 га. Ранее леса занимали 8568 га.

— Лес — живой организм, он постоянно меняется. Где-то территории сокращаются, где-то лес растет и образуется. Часть участков при прошлых работах не были охвачены лесоустройством, — добавил главный лесничий Новосибирска Алексей Храмов.

Он пояснил, что основные массивы городских лесов расположены в Советском, Первомайском и Заельцовском районах. В зону лесов также входят Чемской Бор, Бугринская и Березовая рощи. В планах города ежегодно высаживать порядка 60 тыс саженцев.

Инвентаризацией городских лесов занималось ООО НПО «Экологическая безопасность» Компания выполняла аналогичную работу для Ханты-Мансийска, Омска, Республики Алтай, Красноярского края.