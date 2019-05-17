«Дочка» «Ростеха» привлекает COFCO в зерновой коридор «Россия-Китай»

— Мы представляем проект по организации в Сибири «Нового сухопутного зернового коридора «Россия-Китай». Необходимость его создания обсуждалась еще в 2016 году. Госкорпорация «Ростех» подключилась к проекту в марте 2019 года, — сообщил на совещании в полпредстве Сибирского федерального округа заместитель генерального директора ООО «Ростех-Развитие бизнеса» Михаил Ульянов.

Напомним, инициатором проекта является ООО «Забайкальский зерновой терминал» (ЗЗТ). Компания предлагала построить в Забайкалье железнодорожный зерновой терминал для поставок зерновых, зернобобовых и масленичных культур в КНР. Гендиректор ЗЗТ Карен Овсепян заявлял, что через несколько лет после запуска через терминал будет проходить около 8 млн тонн зерна в год, общий объем хранения элеваторного комплекса — 80 тысяч тонн. Сейчас «дочка» «Ростеха» проводит анализ проекта, с точки зрения обеспечения его сырьем. Пока при квоте пропуска в КНР 8,5 млн тонн зерна, в 2018 году из регионов Сибири поставлено всего 120 тысяч.

— Проект хорошо проработан, он соответствует нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», но перед нами стоит задача: подтвердить, что в Сибирском федеральном округе есть объемы для экспорта, в том числе в КНР, зерновых и сельхозкультур. Если исходные данные будут подтверждены, то наша задача в ближайшее время — начать реализацию проекта, — констатировал Ульянов. — В июне у нас запланирована встреча с представителями компании COFCO (Крупнейшая продовольственная корпорация Китая. — Ред.). Мы должны представить покупателю потенциальные объемы, которые сможем собрать в округе для отправки на экспорт.

Он подчеркнул, что проект ориентирован на всех участников рынка, позволит обеспечить понятные правила игры и прозрачные цены, сформировать качественную инфраструктуру.

В частности, в рамках проекта рассматривается возможность строительства в Сибири с 2020 по 2024 годы 7 дополнительных линейных элеваторов на 200 тысяч тонн каждый для обеспечения экспорта свыше 4 млн тонн зерна, а также расширение этих мощностей при вовлечении регионами в оборот залежных сельхозземель.

Полномочный представитель президента в Сибири Сергей Меняйло напомнил представителями сибирских регионов, что тема зернового коридора только при нем обсуждается в округе уже около трех лет — и до сих пор не предприняты реальные шаги для реализации проекта. Между тем он мог бы дать очень хороший толчок для развития сельского хозяйства в регионах и роста экспортного потенциала территории.

С лета 2018 года в регионе также обсуждается возможность создания зернового консорциума. Однако сейчас только единицы из хозяйств округа заявили о готовности принять в нем участие. У большинства участников рынка возникают вопросы по долям распределения полученной прибыли.

Судя по реакции представителей регионов и участников рынка, к этому предложению они отнеслись настороженно. В частности, загубернатора Новосибирской области Александр Дубовицкий отметил, что у ряда новосибирских компаний уже сложилась система долгосрочных отношений между производителями, трейдерами и зарубежными покупателями. По сравнению с 2017 годом, в 2018 экспорт зерна из региона вырос в 6 раз. В этом году поставки выросли на 30% к уровню 2018 года. В перспективе Новосибирская область готова поставлять на экспорт около 600 тысяч тонн зерна в год. Гендиректор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» Александр Тепляков добавил, что компания с 2017 года активно работает с COFCO по экспорту сельхозпродукции из регионов Сибири в КНР.

Вице-губернатор Томской области Андрей Кнорр уверен, что для регионов Сибири более актуально выходить на экспорт продукции с добавленной стоимостью, а не перегонять за рубеж сырье/зерно.

— Китайцы с удовольствием берут и продукты переработки, например муку. Но в такой ситуации добавленная стоимость остается у нас в стране, а также рабочие места, налоги и т.д., — отметил он.

Генеральный директор ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов» (Омская область) Илья Баринов добавил, что в сибирском регионе загрузка мельниц сегодня составляет около 70%. Он отметил, что в КНР существуют заградительные пошлины для экспортируемой сельхозпродукции, а также жесткие законы, поддерживающие местных производителей. Генеральный директор ЗАО «Орбита» (Алтайский край) Алексей Мельников напомнил, что COFCO уже закупает продукцию в округе через дочернюю российскую компанию, получая 10% НДС. Он предложил подумать о создании российской компании, которая будет выполнять эту работу. Мельников также предупредил, что на границе Забайкальского края и КНР в Маньчжурии уже запущен в эксплуатацию зерновой терминал мощностью 3,5 млн тонн, где созданы площадки для переработки сельхозпродукции. При запуске на полную мощность он может перетянуть на себя весь экспорт зерна из Сибири.

— То, что у Новосибирской области есть прямой выход на зарубежного покупателя — это хорошо. Но, я сомневаюсь, что он доступен для всех сельхозпроизводителей. Кроме того, консолидация позволит избежать ситуации, когда цены аграриям диктуют трейдеры, — заявил Сергей Меняйло. — Сегодня они вам говорят одну цену, а завтра другую — и не факт, что она вас обрадует. Если кто-то не хочет входить в консорциум — силой его туда никто загонять не собирается. Но пока я не услышал никаких предложений, кроме того, как создать условия, чтобы вы могли делать деньги. При этом мы гнобим в регионах округа почти 5 млн тонн зерна, а потом вынуждаем сельхозпроизводителей продавать их урожай за бесценок. Вы производите ту продукцию, которую хотите, а не ту, которая нужна рынку, а когда она падает в цене — обращаетесь к государству за поддержкой.

Полпред подчеркнул, что сейчас для Сибири ключевая задача — формирование экспортного коридора, а также консолидация сельхозпроизводителей для более эффективного выхода на внешний рынок. В перспективе по этому коридору зарубежному покупателю будет поступать не только зерно, но и продукты глубокой переработки.

В 2018 году сибирские аграрии собрали около 15 млн тонн зерна, в том числе 9,5 млн тонн пшеницы.

Фото пресс-служба Сибирского ОИЦ