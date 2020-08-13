На питание новосибирских школьников в регион поступит почти 0,6 млрд рублей

Трехсторонняя комиссия в Госдуме распределила средства на горячее питание школьников в регионах. В частности, в Новосибирскую область на эти будут направлены 590 млн рублей. Об этом сообщила депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя. В пресс-службе правительства области уточнили, что в 2021 году на эти цели в регион поступит 1 млрд 460 млн рублей, в 2022 году — 1 млрд 545 млн рублей.

— Теперь образовательным организациям страны надо успеть выполнить все бюрократические процедуры, — пишет депутат на своей странице в соцсети. — Самая серьезная — конкурс. Хочу пожелать, чтобы конкурс выиграл честный поставщик. Часто конкурсы выигрывают мошенники: главный критерий отбора поставщика — цена контракта. Кто ниже цену даст, тот и выиграет. А мы с вами знаем, какими продуктами они потом могут компенсировать снижение цены контракта.

Напомним, что в Новосибирске до недавнего времени вопрос контроля качества питания школьников стоял очень остро. Однако город первым в стране с 2018-го наладил на муниципальном уровне систему контроля за качеством пищевых продуктов, поставляемых в детские учреждения. В настоящее время, по информации мэрии, полностью отсутствуют фальсификаты в продуктах, поставляемых в школы областного центра, а мощностей городских комбинатов питания достаточно, чтобы обеспечить горячей едой всех учащихся начальных классов, в соответствии с задачей, ранее поставленной президентом РФ Владимиром Путиным. Опыт города по организации школьного питания сейчас транслируется на региональный, а в перспективе — на федеральный уровень.

— Все заказчики являются юридическими лицами, которые самостоятельно осуществляют закупки, выбирают способ определения поставщика и определяют сроки проведения таких закупок. Заказчик может осуществить закупку как конкурентным способом, так и у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), — говорится в ответе.

Как сообщили в департаменте образования мэрии города Новосибирска в ответ на запрос редакции Infopro54, закупка школьного питания в 2020 году будет осуществляться в рамках № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

Планируемое количество обучающихся начальной школы на 01.09.2020 в городе Новосибирске — 90 106 человек. Всего для обеспечения бесплатным питанием обучающихся младших классов (в рамках реализации инициативы президента РФ) потребуются из консолидированных бюджетов 1 047 418 000 рублей в год.

По информации мэрии Новосибирска, в городе 62 общеобразовательные организации дневной формы обучения организуют питание учащихся самостоятельно, 142 — через аутсорсинг, из них 85 обслуживаются муниципальными комбинатами школьного питания, 57 — коммерческими операторами питания. На аутсорсинге городские школы работают с такими компаниями, как ООО «ЛОГИСТИК ГРУПП», ООО «КП «Левобережный», ООО «Аллегро БП», ООО «Эврика-11», ООО «Большая Перемена Нск», ФГБОУ СГУГиТ, ИП Викторенко П. Н., ООО «Лесонал-К».

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