Новосибирские студенты в тройке лидеров турнира по биржевому финансовому рынку

Турнир «Кубок губернатора Новосибирской области по биржевому финансовому рынку» сезона 2020 года, организованный при участии Московской Биржи, направлен на повышение уровня финансовой грамотности молодежи и развитие финансового образования в России, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Новосибирской области. Участники соревнования получили возможность повысить свою финансовую и инвестиционную грамотность, познакомиться с инструментами биржевых финансовых рынков, попрактиковаться в формировании инвестиционного портфеля и попробовать торговые стратегии.

В пресс-службе регионального правительства рассказали, что первый этап проводился в период с 15 апреля по 15 июня 2020 года в рамках специализированного конкурса «Invest Trial 2020» для новичков биржевого финансового рынка в режиме игровых (демо) торгов. Участниками стали 234 студента в составе 78 команд 24 ВУЗов из 15 городов: Барнаул, Владивосток, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Новосибирск, Новокузнецк, Омск, Екатеринбург, Ставрополь, Нижний Новгород, Воронеж, Москва, Петрозаводск, Санкт-Петербург.

В командном зачете первого этапа турнира победителем стала команда Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва), второе место в командном зачете присуждено команде Сибирского государственного университета путей сообщения (г. Новосибирск), третье место в командном зачете присуждено команде Новосибирского государственного университета (г. Новосибирск).

В личном зачете первое место занял студент Финансового университета при Правительстве РФ, второе – студент Новосибирского государственного университета, третье место – студент Сибирского государственного университета путей сообщения.

Лучшими в специальных номинациях признаны студенты Новосибирского государственного университета экономики и управления, Финансового университета при Правительстве РФ, Новосибирский государственный университет экономики и управления, Сибирского федерального университета (г. Красноярск).

Отмечается, что десять лучших команд вузов получают главный приз – право на участие во втором этапе турнира «Кубок губернатора Новосибирской области», который будет проводиться осенью 2020 года в рамках конкурса «Лучший частный инвестор» в режиме действующих торгов с управлением реальными денежными средствами.

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