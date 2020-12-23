Новосибирская область получит 341 млн рублей на развитие ПЛП

Комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде приняла решение о выделении в бюджет Новосибирской области федеральных средств, связанных с развитием инфраструктуры индустриального парка «Промышленно-логистический парк Новосибирской области» (ПЛП), сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Принято решение о выделении Новосибирской области средств в размере 341,1 млн рублей на 2021-2022 годы на создание инфраструктуры индустриального парка «Промышленно-логистический парк Новосибирской области, — отметил первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков.

В региональном министерстве экономического развития пояснили, что заявка на предоставление федеральных средств была подготовлена министерством совместно с ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области». Данные средства являются средствами на возмещение затрат на развитие инфраструктуры индустриального парка «Промышленно-логистический парк Новосибирской области» в предыдущий период.

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников на заседании Совета по инвестициям 10 декабря подчеркнул высокую востребованность индустриальных площадок региона и обозначил задачи по развитию инфраструктуры уже существующего ПЛП и созданию нового парка – Южного ПЛП.

На территории Новосибирской области реализуются семь крупных парковых проектов в сфере логистики, внедрения наукоемких технологий, высоких фармацевтических, медицинских и биотехнологий, инновационных медицинских технологий, в сферах электронно-оптического, стекольного, упаковочного производств, легкой и пищевой промышленности.

Фото: Gensa Gensa