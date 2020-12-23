Каждый девятый ипотечный кредит в Новосибирске может уйти в просрочку

Банк России обновил данные о просроченной задолженности по ипотеке, сообщили в Центральном агентстве недвижимости (Новосибирская область). За 11 месяцев 2020 года в Сибирском федеральном округе лидирует Красноярский край с задолженностью в 2,5 млрд. рублей. За ним следует Новосибирская область с 1,7 млрд., а замыкает тройку лидеров Иркутская область с 1,4 млрд. рублей. Меньше всех должна банкам республика Алтай — всего 113 млн рублей.

Отмечается, что по объёму выданной ипотеки лидером является Новосибирская область — 13,4 млрд. рублей, на втором месте Красноярский край с 12,2 млрд рублей, затем идёт Кемеровская область с 7,4 млрд рублей. Замыкает снова республика Алтай с 346 млн. рублей, однако, несмотря на сравнительно малый объём, ситуация там самая тревожная: 32,6% от выданных сумм не возвращаются. Для сравнения, в Новосибирской области это 12,6%, а в Красноярском крае 20,4%. Прирост задолженности к 2019 году составил 11,1%.

— «Ипотечный пузырь» копится, и мы прогнозируем, что он лопнет в конце 2021 года. Связано это с тем, что льготная ипотека заканчивается, а застройщики повышают цены. Они и сейчас уже подросли на 7-10%, а в перспективе могут и до 15-17%. В тот момент, как наличные активно тратят, достают средства «из-под матраса» на первый взнос, к середине года отложенная денежная масса у новосибирцев может закончиться. Вероятный возврат к старым ставкам сделает новостройки неликвидными. Вслед обрушится и «вторичка», которая подтягивается к новостройкам по цене, — говорит руководитель отдела маркетинга и рекламы Центрального агентства недвижимости Радослав Бузыцкий.

Он напомнил, что ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что досрочное прекращение программы льготных ипотек как раз спасёт рынок недвижимости от «ипотечного пузыря». На данный момент, по программе субсидированной ипотеки на новостройки по ставке 6,5% уже заключено 313,1 тыс. кредитных договоров на 901,9 млрд руб. и выдано 304,3 тыс. кредитов на 874,9 млрд руб. Такие данные озвучил Артём Федорко, замглавы ДОМ.РФ.

Подтверждают эти слова и внутренние данные Центрального агентства недвижимости.

— Примерно 70% сделок сейчас у нас проходят по ипотеке. В 2020 году рост доли ипотеки в сделках только по новостройкам составил 26,6%. Количество сделок в принципе возросло на 19,3%, что позволяет сказать: люди крайне активно вкладывают финансовые резервы в недвижимость, а господдержка значительно стимулирует спрос. Когда она закончится, покупатели обнаружат полупустую товарную полку и завышенную цену по новостройкам, — сказала коммерческий директор Центрального агентства недвижимости Ольга Попова.

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