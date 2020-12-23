Новосибирские ученые разработали самоочищающиеся ткани для медицинских изделий

Технология производства самоочищающихся под воздействием ультрафиолетового или солнечного света тканей, которые предназначены для защитных костюмов, медицинской одежды и масок, будет внедрена в 2021 году, сообщили в пресс-службе Института катализа СО РАН. Отмечается, что технологию разработали сотрудники Новосибирского государственного университета и Института катализа СО РАН, а внедрением занимается новое подразделение НГУ Научно-образовательный центр «Институт химических технологий» (НОЦ ИНХИТ).

— Мы выходим на подписание первого лицензионного соглашения между НОЦ ИНХИТ и московской компанией, работающей в области разработки и производства каталитических систем для очистки воздуха. Это соглашение о внедрении технологии производства самоочищающейся ткани на основе диоксида титана, которая проявляет дезинфицирующие свойства под воздействием ультрафиолета и солнечного света. Компания займется наладкой производства этой ткани в 2021 году, — сообщил директор НОЦ ИНХИТ Денис Козлов.

По его словам, параллельно в Новосибирском государственном медицинском университете идут работы по исследованию и сертификации материала, подтверждению его дезинфицирующих свойств. Часть данных была получена ранее, но сертификация необходима для запуска производства и последующих продаж.

В пресс-службе уточнили, что разработанные сибирскими учеными материалы пропитаны наночастицами диоксида титана. Под воздействием искусственного ультрафиолетового или солнечного света эти ткани (хлопковые или на основе полиэфира) самостоятельно очищаются от бактерий и вирусных частиц. Перспектива их применения — производство средств индивидуальной защиты: масок, защитных костюмов, медицинской одежды.

Фото предоставлено пресс-службой Института катализа СО РАН