Новосибирская область получит более 1,8 млрд рублей на реконструкцию перинатального центра

В 2020 году Новосибирская область получит 1 840 034 тысячи рублей из федерального бюджета на реконструкцию и оснащение акушерского корпуса для размещения перинатального центра. Соответствующее распоряжение №3265-р от 31 декабря 2019 года подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что адресное распределение субсидий, предоставляемых в 2020-2022 годах из федерального бюджета на строительство объектов здравоохранения, проводится в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения» и национального проекта «Здравоохранение». Новосибирская область получит финансирование на реконструкцию и оснащение акушерского корпуса для размещения перинатального центра на базе ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница».

Напомним, Новосибирский перинатальный центр входит в список шести объектов, расположенных на территории Сибирского федерального округа, которые реализуются в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы «Развитие здравоохранения».

Здание перинатального центра запроектировано в 2013 году. Оно построено на месте ранее существовавшего акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы, который в ходе реконструкции был полностью демонтирован.

Строительство здания велось в 2013 — 2014 годах. С 2015года строительство остановлено ввиду отсутствия финансирования без консервации объекта. Работы по реконструкции здания возобновлены в 2019 году.

Как отметили в региональном правительстве, готово 2 800 квадратных метров кровли, вставлены окна, закончена и подключена система отопления, полным ходом ведутся внутренние работы. В 2021 году перинатальный центр должен быть введен в эксплуатацию.

Фото: пресс-служба Главэкспертизы России