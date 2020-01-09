Эксперты назвали лучшие новостройки Новосибирска, обеспеченные социальной инфраструктурой

По данным портала ЕРЗ.РФ в г. Новосибирск 68% строящихся жилых комплексов обеспечены социальной инфраструктурой. Это больше, чем по Российской Федерации, где этот показатель составляет 57%. В столице развитой социальной инфраструктурой обеспечены 69% ЖК, сообщили в пресс-службе ООО «Институт развития строительной отрасли» (ООО «ИРСО»). Отмечается, что в Новосибирске среди жилых комплексов, строительство которых началось в 2018-2019 гг., обеспечены социальной инфраструктурой уже 80% ЖК.

По итогам исследования потребительских качеств жилых комплексов проект ЖК Эволюция (проект комплексной застройки в Заельцовском районе) получил 101 балл, что является лучшим показателем среди ЖК г. Новосибирск, которые обеспечены социальной инфраструктурой. В целом среди всех ЖК Новосибирской области проект занял первое место.

— В ЖК предусматривается строительство пяти домов на 829 квартир, ввод в эксплуатацию которых запланирован в 2020–2021 годах. Стоимость квартир в этом ЖК начинается от 2 млн рублей. Цена метра квадратного от 67073 рублей. Самые маленькие квартиры имеют площадь от 24,3 кв.м, — уточнили эксперты.

Отмечается, что жителям жилого комплекса доступен широкий спектр объектов социальной инфраструктуры: это и детский сад, и школа, и поликлиника, и офис врача общей практики. Недалеко от жилого комплекса есть ВУЗ и больница. В шаговой доступности расположены продуктовые магазины. В районе есть крупный торговый центр. Имеется широкий выбор общественного транспорта. Ведется расширение дороги, что в будущем значительно улучшит транспортную доступность.

Обеспеченность парковкой 0,7–1 место на квартиру. В подземную парковку ведет лифт.

Поблизости имеется фитнес-центр, велодорожка, бассейн, футбольное поле, хоккейная и баскетбольная площадка.

В жилом комплексе реализована концепция «двор без машин», имеется пешеходная улица и предусмотрена площадка для workout. Дворовое пространство включает малые архитектурные формы и разделено по возрастным зонам. Детская площадка имеет усовершенствованное покрытие. Wi-Fi на придомовой территории позволит всегда оставаться онлайн. Значительное внимание уделяется безопасности: огороженная территория, видеонаблюдение во дворе и централизованная охрана.

В непосредственной близости от жилого комплекса имеется парк, лес и водоем.

Застройщик жилого комплекса, ГК Стрижи, имеет максимально высокий рейтинг соблюдения сроков ввода — ★ 5,0 баллов из 5 возможных. Является третьим по объемам текущего строительства застройщиком Новосибирской области. Входит в ТОП‑200 крупнейших застройщиков России.

ЖК Квартал на Декабристов (проект комплексной застройки в Октябрьском районе) по итогам исследования потребительских качеств жилых комплексов проект получил 100 баллов. Среди всех ЖК Новосибирской области проект занял второе место.

— В ЖК предусматривается строительство в общей сложности четырех домов на 617 квартир. Квартиры продаются в одном строящемся доме ЖК, ввод в эксплуатацию которого запланирован на IV квартал 2020 года.Стоимость квартир в этом ЖК начинается от 6,25 млн рублей. Цена метра квадратного от 102207 рублей. Самые маленькие квартиры имеют площадь от 50,6 кв.м, — говорится в исследовании.

Удобство жителям комплекса обеспечит развитая социальная инфраструктура в непосредственной близости от ЖК. Имеется детский сад, школа и поликлиника. Недалеко от жилого комплекса есть ВУЗ и больница. В шаговой доступности расположены продуктовые магазины. В районе есть крупный торговый центр.

Потери в пробках до центра г.Новосибирск в час пик — не более 10 минут. В шаговой доступности есть метро и станция электропоезда. Имеется широкий выбор общественного транспорта.

В подземную парковку ведет лифт.

Поблизости имеется фитнес-центр, велодорожка, бассейн, футбольное поле, хоккейная и баскетбольная площадка.

В жилом комплексе реализована концепция «двор без машин» и предусмотрена площадка для workout. Дворовое пространство включает малые архитектурные формы и разделено по возрастным зонам. Детская площадка имеет усовершенствованное покрытие. Значительное внимание уделяется безопасности: огороженная территория, видеонаблюдение во дворе и централизованная охрана. Вход в подъезд по смарт картам исключает доступ в подъезд посторонних.

В непосредственной близости от жилого комплекса имеется парк, водоем и благоустроенная набережная.

Застройщик жилого комплекса, Брусника, имеет максимально высокий рейтинг соблюдения сроков ввода — ★ 5,0 баллов из 5 возможных. Является лидером Новосибирской области по объемам текущего строительства. Входит в ТОП‑50 крупнейших застройщиков России.

Третье место в рейтинге занял ЖК Квартал на Никитина — проект комплексной застройки в Октябрьском районе. По итогам исследования проект получил 97 баллов.

В ЖК предусматривается строительство трех домов на 145 квартир, ввод в эксплуатацию которых запланирован на IV квартал 2021 года.

Стоимость квартир в этом ЖК начинается от 2,7 млн рублей. Цена метра квадратного от 76861 рублей. Самые маленькие квартиры имеют площадь от 31,3 кв.м.

— Комплекс обеспечен всей необходимой социальной инфраструктурой. Имеется детский сад, школа, поликлиника и офис врача общей практики. Недалеко от жилого комплекса есть ВУЗ и больница. В шаговой доступности расположены продуктовые магазины. В районе есть крупный торговый центр, — подчеркивают специалисты.

Потери в пробках до центра г.Новосибирск в час пик — не более 10 минут. В шаговой доступности есть метро и станция электропоезда. Имеется широкий выбор общественного транспорта.

Поблизости имеется фитнес-центр, бассейн, футбольное поле, хоккейная и баскетбольная площадка.

В жилом комплексе реализована концепция «двор без машин», имеется пешеходная улица, велопарковка и предусмотрена площадка для workout. Дворовое пространство включает малые архитектурные формы и разделено по возрастным зонам. Детская площадка имеет усовершенствованное покрытие. Значительное внимание уделяется безопасности: огороженная территория, видеонаблюдение во дворе и централизованная охрана.

В непосредственной близости от жилого комплекса имеется парк, водоем и благоустроенная набережная.

Застройщиком жилого комплекса является Брусника.

Фото предоставлено пресс-службой «ИРСО»