В Новосибирской области с 1 января действует единый тариф на услугу по обращению с ТКО

С 1 января 2020 года в Новосибирской области будет действовать единый тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами 301,92 руб. за кубический метр. С учетом установленного норматива накопления твердых коммунальных отходов, размер платы за коммунальную услугу по обращению с отходами на одного человека составит 59,88 руб. в месяц, сообщили в пресс-службе ООО «Экология-Новосибирск».

Отмечается, что единый тариф на коммунальную услугу установлен департаментом по тарифам Новосибирской области 18 декабря 2019 приказ № 702-ЖКХ.

В структуру тарифа по обращению с ТКО входят: расходы на транспортирование отходов — 80% (241,96 руб.), расходы на захоронение и обработку – 45,81% (45,81 руб.), расходы регионального оператора – 4% (10,37 руб.) и расходы на приобретение контейнеров и уборку мест погрузки – 1% (3,26 руб.).

Фото: пресс-служба ООО «Экология-Новосибирск»