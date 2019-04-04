«Сибцемент» открывает собственную номинацию «ПРОизведено в Сибири» в журналистском конкурсе

В четырнадцатом конкурсе «Сибирь.ПРО» АО «ХК «Сибирский цемент» учредило собственную номинацию – «ПРОизведено в Сибири», ранее холдинг поддерживал премию, посвященную жилищному строительству и стройиндустрии сибирских регионов.

— Теперь наше сотрудничество выйдет на новый уровень: «Сибцем» выступил учредителем номинации «ПРОизведено в Сибири», включенной в программу мероприятия впервые, — считает директор по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем», член жюри проекта, кандидат филологических наук Дарья Мартынкина. — Мы ждем от журналистов материалы о товарах высшего качества, созданных и выпускаемых в СФО. На победу могут претендовать работы о магистральных брендах, связанных с историей и развитием макрорегиона, тексты и сюжеты о становлении сибирских компаний и предприятий, масштабы деятельности которых сегодня уже не ограничиваются федеральным округом.

Также к участию в конкурсе допускаются материалы о противодействии распространению некачественной промышленной продукции, контрафакта и фальсификата, о реализации государственными органами, коммерческими и общественными организациями указа президента Российской Федерации №31 от 23.01.15 «О дополнительных мерах по противодействию распространению незаконного оборота промышленной продукции».

«ХК «Сибирский цемент» создана в 2004 году, основным направлением деятельности холдинга является производство и реализация цемента на территории Сибирского федерального округа. Сегодня в составе компании работают Топкинский, Красноярский и Тимлюйский цементные заводы, сеть бетонных производств «Сибирский бетон», комбинат «Волна», выпускающий хризотилцементные изделия.

На протяжении многих лет «Сибцем» выступает надёжным партнером «Сибирь.ПРО». В 2018 году в рамках пресс-тура VIII «Сибирской медиа-недели» победители проекта побывали в ООО «Топкинский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем»). В ходе экскурсии журналисты узнали о технологии и особенностях производства цемента, задали руководителям завода вопросы, касающиеся перспектив развития предприятия.

В проекте участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, опубликованные в печатном, интернет-СМИ или опубликованные на сайте электронного СМИ в период с 1 августа 2018 года по 31 июля 2019 года. Подробнее ознакомиться со списком номинаций, условиями участия и подать заявку можно на сайте проекта.

Фото: с сайта sibirpro.ru