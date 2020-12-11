Новосибирская область получит дополнительно 60 млн рублей на лекарства от коронавируса

Комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде приняла решение о выделении Новосибирской области почти 60 млн рублей на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на первого заместителя председателя Госдумы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова.

— Принято очень важное решение о выделении из резервного фонда Правительства РФ почти 60 млн рублей на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях сейчас и в январе 2021 года, — сообщил Александр Жуков.

Напомним, ранее министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что лекарственные препараты для лечения пациентов с коронавирусом распределяются между первичным звеном – пациенты, которые лечатся амбулаторно, будут ими обеспечены. Выдача будет осуществляться непосредственно на дому.

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