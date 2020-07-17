Новосибирская область получит дополнительно более 3 млрд рублей

В 2020 году Новосибирской области планируется дополнительно выделить средства на приоритетные направления, касающиеся стимулирования программ жилищного строительства и строительства дорожной инфраструктуры. Соответствующее решение принято на заседании комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как прокомментировал первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков, комиссией принято решение о выделении Новосибирской области дополнительно 716,6 млн рублей на стимулирование программ жилищного строительства в регионе.

Также 1,8 млрд рублей направляется на дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные» на мероприятия для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене»: реконструкция площади Лыщинского с участками автомобильных дорог, реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от Лыщинского до пляжа «Наутилус», пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста. А также строительство автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста. Кроме того, планируется реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар».

Еще 500 млн рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные» дополнительно направляется на приведение 4,5 км улично-дорожной сети в нормативное состояние.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области