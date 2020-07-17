Просроченная задолженность по заработной плате за месяц выросла почти в два раза

По данным организаций (кроме субъектов малого предпринимательства) наблюдаемых видов деятельности, сообщивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате за июнь текущего года, общая сумма задолженности в Новосибирской области по состоянию на 1 июля 2020 года составила 71,5 млн. рублей (на 1 июня задолженность составляла 36,4 млн. рублей). Из них 14,1 млн. рублей – это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2019 году и ранее.

По данным статистиков, своевременно не получили заработную плату 1335 человек. В среднем на одного работника приходилось по 53,5 тыс. рублей невыплаченной заработной платы.

— По состоянию на 1 июля 2020 года наибольший объем задолженности зафиксирован в следующих организациях: ХК ПАО «НЭВЗ-СОЮЗ», ООО «Посевнинский завод спецтехники», АО «НЭВЗ-Керамикс» («Обрабатывающие производства»), АО «Байкальская строительная компания» («Строительство»). На долю этих организаций приходится 87,6% общей суммы задолженности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что весь объем просроченной задолженности сложился из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств.

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