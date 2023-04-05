Новосибирская область попала в российский Топ-10 по дешевизне бензина

По итогам февраля текущего года Новосибирская область вошла в топ-10 регионов России с самым дешёвым бензином, сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на исследование аналитического агентства «Промрейтинг». Литр бензина в регионе стоит около 47 рублей, таким образом Новосибирская область стала шестой в рейтинге.

— Снижение потребительских цен на автомобильный бензин на 0,2% и более зафиксировано в 15 регионах страны. Значительнее всего он подешевел в Республике Коми — на 3,3%. Рост же цен на бензин автомобильный на 0,1% отмечен в Красноярском крае, Самарской и Сахалинской областях, — говорится в исследовании.

Так, первое место в рейтинге регионов России с самым дешёвым бензином заняла Республика Коми, где литр бензина стоит 44,94 рубля, второе — Алтайский край (45,90), замыкает тройку лидеров Ямало-Ненецкий АО (46,15), следом идет Курганская область (47,25), Республика Марий-Эл (47,45), шестой стала Новосибирская область (47,61), далее Томская область (47,62), Республика Татарстан (47,73), Челябинская область (48,24) и замыкает топ Рязанская область, где литр бензина стоит 48,33.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск остаётся в десятке лучших городов-миллионников по качеству жизни.

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