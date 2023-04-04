Новосибирск остаётся в десятке лучших городов-миллионников по качеству жизни

По рейтингу качества городской среды по итогам 2022 года Новосибирск занял 8 — 9 место, разделив его с Челябинском (204 балла при минимуме в 180, чтобы городская среда считалась благоприятной) из 15 городов-миллионников. Такие данные озвучивают в мэрии со ссылкой на данный Минстроя РФ. Как поясняют в муниципалитете, по сравнению с данными за 2021 год, данный показатель по Новосибирску прирос почти на 10 баллов, тем не менее «конкуренты» по рейтингу также наращивали свои показатели.

Как следует из рейтинга, в топ – 10 по качеству городской середы из миллионников вошли Москва (299), Санкт-Петербург (264), Казань (216), Нижний Новгород (214), Ростов-на-Дону (212), Екатеринбург (209), Пермь и Уфа (по 208).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснулина и замглавы федерального Минстроя Алексея Ересько, по итогам 2022 года в целом выросло среднее значение индекса на 4% — со 194 в 2021 году до 192, что демонстрирует рост среднего уровня благоустройства во всех городах. Максимальный рост качества городской среды оказался в крупнейших городах с численностью населения 1 млн человек, при этом более чем в три раза увеличилось количество городов с благоприятной средой среди малых городов.

— К 2030 году доля городов с благоприятной городской средой должна составить 80%, а качество городской среды должно увеличиться в среднем на 50%, — цитирует информагентство Алексея Ересько.

По информации Минстроя РФ и ДОМ РФ, индекс качества городской среды учитывает безопасность и комфорт жилья, уровень коммунальной инфраструктуры, наличие разнообразных и современных услуг в жилой зоне. Также на количество полученных баллов влияет число безопасность и загруженность дорог, пешеходная доступность, доля освещенных улиц. Сверх этого на индекс влияют обеспеченность инфраструктурой для занятий спортом, качество оформления городского пространства и другие параметры — всего 36 показателей. В рейтинге участвуют все 1117 городов России.

Ранее редакция сообщала о месте Новосибирской области в общероссийском рейтинге преступности.