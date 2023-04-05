Минприроды региона купит 15 легковых автомобилей

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области ищет поставщика 15 легковых автомобилей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно документации закупки, все автомобили должны быть белыми полноприводными универсалами с механической коробкой передач. Объем двигателя — не менее 1500 и не более 2000 кубических сантиметров. Тип двигателя — бензиновый, во всех автомобилях должно быть пять посадочных мест, количество дверей — не менее пяти.

— Товар должен быть новым, не ранее 2023 года выпуска, не бывшим в эксплуатации, не использоваться ранее в качестве тестового, технически исправным, без дефектов и повреждений (деформаций, дефектов лакокрасочного покрытия, повреждений механической (ходовой, тяговой части), не подвергавшимся ремонту, прошедшим таможенное оформление, не обремененным правами третьих лиц, готовым к эксплуатации и регистрации в ГИБДД, — говорится в документации.

Начальная максимальная цена контракта — 17,1 млн рублей. Источник финансирования — средства областного бюджета на 2023 год. Срок исполнения — в течение 102 рабочих дней со дня заключения контракта.

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