Новосибирская область поучит более 200 га федеральных земель

Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, одобрила передачу 12 участков неиспользуемых федеральных земель общей площадью 300 га субъектам РФ, сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.
— Еще раз хочу напомнить, что конкретные цели у всех обозначены, сроки определены. Прошу регионы более внимательно относиться к передаче земли и реализации обязательств, которые вы на себя берете. Не надо затягивать процедуры оформления, — подчеркнул председатель комиссии, вице-премьер Виталий Мутко.
Также правительственная комиссия согласовала передачу ДОМ.РФ агентских полномочий по 27 земельным участкам площадью около 50 га и объектам недвижимости площадью более 6,3 тыс. кв. м в 17 субъектах Российской Федерации. Земельные участки переданы для целей жилищного строительства и иного развития территорий.
Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru
Популярное с сайта