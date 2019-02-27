Новосибирская область поучит более 200 га федеральных земель

Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, одобрила передачу 12 участков неиспользуемых федеральных земель общей площадью 300 га субъектам РФ, сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

— Еще раз хочу напомнить, что конкретные цели у всех обозначены, сроки определены. Прошу регионы более внимательно относиться к передаче земли и реализации обязательств, которые вы на себя берете. Не надо затягивать процедуры оформления, — подчеркнул председатель комиссии, вице-премьер Виталий Мутко.

Полномочия по развитию участков переданы властям Красноярского и Приморского края, Республики Татарстан, Новосибирской, Ростовской и Челябинской областей. Например, Приморский край по ходатайству губернатора региона Олега Кожемяко получит 11,5 га под создание Нагорного парка во Владивостоке. Красноярскому краю также для создания парка передадут 75 га на улице Азовская в Красноярске. Новосибирская область получит более 200 га для жилищного строительства и решения проблем обманутых дольщиков, Республика Татарстан – порядка 2 га в Приволжском районе Казани для строительства хосписа и 1 га в Советском районе Казани для решения проблем обманутых дольщиков. Ростовская область получит более 7 га для строительства системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный», населенных пунктов Аксайского района и Новочеркасска.

Также правительственная комиссия согласовала передачу ДОМ.РФ агентских полномочий по 27 земельным участкам площадью около 50 га и объектам недвижимости площадью более 6,3 тыс. кв. м в 17 субъектах Российской Федерации. Земельные участки переданы для целей жилищного строительства и иного развития территорий.

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