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В мае стартуют продажи обновленного внедорожника XC90

Ценителям марки придется обращаться в салоны Тюмени и Красноярска.
  • 27/02/2019, 17:44
Автор: Михаил Фишер
Volvo Car Russia в мае запустит продажи XC90
Производство XC90 2020-го модельного года начнется в мае

Volvo Car Russia решила обновить внедорожник XC90 — в мае стартуют его продажи в России. Однако любители марки в Новосибирске будут вынуждены обращаться в официальные автосалоны других городов Сибири — c 2013 года Volvo Car Russia не имеет своего официального партнера в столице Сибири. Ближайший к Новосибирску официальный салон марки Volvo расположен в Красноярске («Volvo Car Красноярск») и в Тюмени («Автоград»).

Volvo Car Russia так и не нашел партнера в Новосибирске

Но вернемся к новинке. С обновленным внедорожником XC90 компания Volvo впервые предлагает своим клиентам систему рекуперации кинетической энергии при торможении. В сочетании с линейкой существующих двигателей она образует новую интегрированную электрифицированную силовую установку с новым обозначением «В». Эта электрифицированная силовая установка обеспечивает на 15% более экономный расход топлива и минимизацию выхлопов в условиях реального дорожного движения.

— Презентация новых версий внедорожника XC90 представляет собой существенный шаг на пути реализации амбиций Volvo Cars в области электрификации. Эти версии дополняют существующие электрифицированные опции подключаемых гибридов T8 Twin Engine для нового XC90, — сообщает пресс-служба компании.

Внешний вид Volvo XC90 претерпел косметические изменения, среди которых новые колесные диски, варианты окраски и обновленная решетка радиатора. Интерьер в скандинавском стиле остался без существенных изменений.

Построенная на основе собственных разработок Volvo — платформы, силовой установки и технологий безопасности — модель XC90 2015-го года ознаменовала собой начало трансформации шведского автопроизводителя. Она стала олицетворением нового дизайна бренда с узнаваемыми фарами «Молот Тора». Тогда же была впервые представлена новая масштабируемая платформа SPA (Scalable Product Architecture).

Автомобиль оснащается ассистентом подруливания при использовании как системы City Safety, так и системы мониторинга слепых зон (BLIS). City Safety с технологией автоматического торможения по-прежнему остается единственной системой на рынке, способной распознавать пешеходов, велосипедистов и крупных животных. На модели ХС90 представлена технология предотвращения выезда на полосу встречного движения Oncoming Lane Mitigation, а система предупреждения о движении в поперечном направлении Cross Traffic Alert теперь дополнена функцией автоматического торможения.

Производство первых обновленных внедорожников XC90 2020-го модельного года начнется в мае на заводе Volvo Cars в Торсланда, Швеция.

Фото volvo.ru

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