Проектное финансирование в Новосибирске требуется 573 объектам

До вступления поправок в 214-ФЗ – новых требований к долевому строительству – осталось четыре месяца, они вступают в силу с 1 июля 2019 года. Реализацию проектного финансирования в сфере жилищного строительства обсудили в мэрии Новосибирска руководители банков и строительных компаний, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

По словам заместителя мэра – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Алексея Кондратьева, сегодня в стадии строительства в Новосибирске находятся 5 млн 400 тысяч квадратных метров жилья.

— Фактически этот весь объем попадет под действие новых требований законодательства. Наша встреча сегодня является подготовкой к этим изменениям. По 573 объектам, находящимся в стадии строительства, привлекаются средства граждан по договорам долевого строительства. Сумму этих средств мы определяем в 120 млрд рублей. Это тот предмет, который нам надо переводить в новый режим, готовить к замещению в рамках проектного финансирования, — отметил Алексей Кондратьев.

Он подчеркнул, что департаментом строительства и архитектуры мэрии проведен анализ всего объема строящегося жилья.

— Из строящихся 573 объектов, 182 объекта общей площадью 2 млн кв. метров строятся крупными компаниями, в завершении их строительства сомнения отсутствуют. 9% из общего объема строящегося жилья – это «проблемные» дома, в отношении которых разработаны механизмы завершения их строительства. Оставшиеся 345 объектов общей площадью 2,9 млн кв. метров можно разделить на следующие категории: 21% объектов (610 тыс. кв. метров жилья), к строительству которых еще не приступили; 33 % (957 тыс. кв метров жилья) – объекты с высокой степенью готовности (от 60% до 95%); строящиеся объекты со степенью готовности до 30% и степенью готовности от 30% до 60% в общей сложности составляют 1 млн 320 тыс. кв. метров жилья – это объем, который сегодня вызывает достаточно серьезные опасения, — рассказал заместитель мэра.

Руководители региональных банков предложили практические и уже существующие варианты работы со строительными компаниями в случае, если банк не войдет в программу и не будет уполномочен государством для контроля проведения операций со строительными компаниями.

— Региональные банки должны пройти аккредитацию, чтобы иметь возможность работать через эскроу-счета. Мы надеемся, что нас включат в программу, но даже, если этого не произойдет к 1 июля, мы готовы работать с застройщиками без эскроу-счетов. Например, рассматриваем возможность, когда мы вместе строим и продаем. Других вариантов для тех, кто не будет включен в программу, нет. Стоимость одного дома в среднем составляет от 200 до 400 млн рублей. Это вполне подъемная сумма для среднего или небольшого банка. Так что у нас есть вполне реальная возможность совместно с застройщиком строить и реализовывать, — подчеркнул председатель правления банка «Акцепт» Константин Васильев.

Фото: Юлия Данилова