Новосибирские компании приглашаются к участию в IPhEB Russia

IPhEB – ключевое событие фармацевтического рынка России, площадка эффективных переговоров с клиентами ведущих российских и зарубежных фармацевтических и биотехнологических компаний со всего мира. Мероприятие включает в себя Выставку IPhEB (Специализированная выставка АФИ, ГЛС, БАД, оборудования, продукции и сервисов для фармацевтических и биотех компаний) и Форум IPhEB (Международный бизнес-форум в сфере фармацевтики и биотехнологий).

Центр поддержки экспорта Новосибирской области приглашает экспортно-ориентированные предприятия принять участие в работе коллективного стенда Новосибирской области на IPhEB Russia. ЦПЭ обеспечивает организацию и оплату коллективного стенда, разработку и печать презентационных материалов, заказ входных билетов и оплату необходимых регистрационных сборов участника выставки. Компания-участник оплачивает расходы, связанные с командировкой своего представителя.

Заявку на участие необходимо заполнить и выслать вместе с презентационными материалами компании до 22 марта 2019 года на e-mail: rcs54@ngs.ru. Либо предоставить комплект документов по адресу: ул. Орджоникидзе, 37/1, офис 300-1, тел./факс: +7 (383) 203-46-76.

Центр поддержки экспорта Новосибирской области — структурное подразделения ГУП НСО «НОЦРПП». ЦПЭ координирует на территории Новосибирской области государственную поддержку несырьевого экспорта. Она бесплатна для субъектов малого и среднего бизнеса, охватывает весь цикл экспортного проекта от обучения, консультирования, поиска рынка и партнера до продвижения компании и продукта за рубежом. Актуальную информация об услугах и мероприятиях ГУП НСО «НОЦРПП» и ЦПЭ НСО смотрите по ссылкам http://mspnso.ru/ и http://export54.ru/, а также в профильных группах в соцсетях.

Фото: предоставлено агентством стратегических коммуникаций ВДА