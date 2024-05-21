Новосибирская область приступила к созданию новых грузовых беспилотников

Универсальное беспилотное воздушное судно самолетного типа «САРМА» разработано инженерами НГТУ НЭТИ в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты».

По словам заместителя губернатора Новосибирской области Ирины Мануйловой, в регионе создается Научно-производственный центр БАС – реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» Новосибирской области отводится роль одного из российских центров компетенций. «Регион будет использовать свой потенциал в конструировании средних и тяжелых БПЛА, испытании, сертификации, создании приборов и мониторинге за полетами. Проект по созданию Научно-производственного центра БАС одобрен на заседании правительства Новосибирской области: по распоряжению губернатора Андрея Травникова, в регионе создаётся единый оператор, сотрудники которого займутся координирующей деятельностью, обеспечивающей взаимодействие научного сообщества, производства и сферы образования, а также управлением проектами в области беспилотия в регионе.

Для повышения безопасности эксплуатации воздушного судна и улучшения его взлетно-посадочных характеристик, у разработанного БПЛА волнистый профиль крыла. Данная инновационная форма потребовала новых технологических решений, суть которых в том, что по аналогии с птицами летательный аппарат имеет жесткий силовой каркас. Он изготовлен из алюминиевых сплавов, которые окружает менее прочная, но более податливая обшивка из пластика.

Специалисты отмечают, что конструкция крыла и фюзеляжа дает возможность монтажа различных систем распрыскивания или сева. Мощный генератор обеспечивает автономную энергетику работы всех систем, поэтому важное преимущество воздушного судна – высокая энергоэффективность.