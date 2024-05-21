110 фур с гуманитарным грузом отправила Новосибирская область в зону СВО с начала года

Обеспечение воинских подразделений на территории проведения специальной военной операции всем необходимым остается приоритетной задачей Правительства Новосибирской области. Вести комплексную работу по всем направлениям оказания гуманитарной помощи поручил губернатор Андрей Травников. С начала года на передовую регион отправил 110 фур с гуманитарным грузом для более 235 подразделений.
По данный пресс-службы регионального правительства, гуманитарный груз формируется на основании заявок от бойцов Новосибирской области и содержит различные категории товаров: продукты питания и вода, средства гигиены, медикаменты, бельё. Кроме того, с начала года подразделения получили спутниковые тарелки, дроны, приборы ночного видения, рации, маскировочные сети, дизельные генераторы, печи и т.д.
Также для новосибирских подразделений отправлено более 140 автомобилей высокой проходимости, квадроциклы с прицепом, мотоциклы, снегоболотоход, багги.
— Все посылки мы комплектуем в Новосибирске, формируем, распределяем груз в зависимости от потребности того или иного подразделения, сопровождаем машины с грузом вплоть до его получения, — рассказала председатель Новосибирской межрегиональной общественной организации инвалидов «Ассоциация «Интеграция» Ирина Фёдорова.
Фото: freepik.com — freepik
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