Новосибирская область продлевает школьные каникулы до 12 апреля

В Новосибирской области изменяется режим работы детских садов, а также вводятся ограничения в работе развлекательных учреждений с массовым присутствием людей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— В числе дополнительных мер Новосибирская область раньше других регионов объявила о начале школьных каникул, потому что в этом году мы поставили себе цель – бороться за снижение общей заболеваемости традиционными ОРВИ и гриппом, и в этом у нас есть положительный результат. Дополнительное решение – мы продлеваем школьные каникулы в соответствие со сроками, установленными для всех регионов страны – до 12 апреля. Также продлеваются на следующую неделю каникулы для средних профессиональных образовательных организаций. Кроме того, решением Министерства высшего образования и науки России установлены каникулы для вузов. Детские сады – сейчас действует режим свободного посещения, каждый родитель принимает решение отправлять ребенка в детский сад или нет. Полностью детские сады закрывать мы не рекомендуем, потому, что часть предприятий остаются в работе. Детские сады на следующей неделе рекомендовано перевести в режим дежурных групп, по заявкам родителей соответствующее количество воспитателей, педагогов будут оставаться на работе и обеспечивать уход за нашими малышами, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.