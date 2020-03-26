В НГТУ НЭТИ разработан первый учебник по лингвистике жестовых языков на русском языке

Учебник дает представление о лингвистике жестовых языков как о динамично развивающейся науке, он знакомит читателя с основными понятиями и терминологией этого научного направления, демонстрирует разнообразие жестовых языков мира, их специфику по сравнению со звуковыми языками, а также представляет на этом фоне имеющиеся на сегодня сведения о русском жестовом языке (РЖЯ), сообщили в пресс-службе университета.

— Одна из главных целей учебника — восполнить практически полное отсутствие русскоязычных учебников и пособий по жестовой лингвистике. В нем впервые на русском языке в систематизированном виде рассматриваются основные понятия и термины жестовой лингвистики. Кроме того, в этой книге мы также постарались по возможности полно представить имеющиеся на сегодня сведения о русском жестовом языке. Поэтому она может в числе прочего служить и обзором современных лингвистических исследований РЖЯ, — говорит руководитель проекта, один из авторов учебника, доцент кафедры филологии НГТУ НЭТИ Светлана Буркова.

Учебник предназначен в первую очередь для подготовки переводчиков РЖЯ, которая в настоящее время ведется в двух университетах нашей страны — НГТУ НЭТИ и Московском лингвистическом университете, однако он будет интересен и студентам, обучающимся по направлениям «Фундаментальная и прикладная лингвистика», «Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Сурдопедагогика».

— Учебник будет интересен и самим носителям РЖЯ. Поскольку процессы признания жестовых языков до сих пор сталкиваются с трудностями, благодаря глубоко укоренившимся заблуждениям, свойственным в том числе и многим их носителям, о том, что эти языки не являются «настоящими» языками. Этот учебник повышает престиж РЖЯ в глазах его носителей, позволяет взглянуть на него как на полноправный язык. Примечательно, что в его создании активно принимали участие и носители РЖЯ, — комментирует Светлана Буркова.

Над учебником работал коллектив профессиональных лингвистов, в течение нескольких лет занимающихся исследованиями жестовых языков, преподаватели, переводчики и носители русского жестового языка. Пособие одобрено редакционной коллегией серии «Учебники НГТУ».

Русский жестовый язык (РЖЯ) получил официальный статус в 2012 году. Признание этого языка полноценной системой коммуникации гарантирует возможность получения услуг по переводу в органах государственной власти и местного самоуправления людям с нарушениями слуха, подготовку переводчиков и преподавателей РЖЯ и обеспечение обучающихся этому языку учебниками и учебными пособиями.

Материал и фото предоставлены пресс-службой НГТУ НЭТИ