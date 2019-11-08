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Новосибирская область разместит облигации

На публичном рынке планируется привлечь пять млрд рублей.
  • 08/11/2019, 17:45
правительство

Правительство Новосибирской области утвердило решение об эмиссии государственных облигаций региона 2019 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Общий объем эмиссии составит 5 млрд руб, срок обращения — 5 лет (1 825 дней). Генеральным агентом выпуска выступает АО ВТБ Капитал. Дата начала размещения облигаций — 15 ноября. Размещение облигаций будет проводиться путем открытой подписки в ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Отмечается, что каждая облигация имеет 20 купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 64 дня. Длительность купонных периодов со второго по девятнадцатый составляет 91 день. Длительность двадцатого купонного периода составляет 123 дня.

Фото: Ростислав Нетисов

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