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Имущество НПО «Сибсельмаш» выставлено на торги единым лотом

Стартовая цена составила 1,8 млрд руб.
  • 08/11/2019, 17:42
Автор: Юлия Данилова
Имущество НПО «Сибсельмаш» выставлено на торги единым лотом

Как говорится на сайте раскрытия информации, имущество ОАО НПО «Сибсельмаш» выставлено на торги. Объявление об этом конкурсный управляющий Сергей Галандин разместил сегодня. Заявки принимаются с 11 ноября по 13 декабря. Закрытые торги пройдут 17 декабря в форме конкурса с открытой формой подачи предложений о цене на ЭТП «Региональная торговая площадка». Имущество должника продается единым лотом. Начальная цена составляет 1,8 млрд рублей.

«РТ-Проектные технологии» готовится к «мировому»

Научно-производственное объединение «Сибсельмаш» ранее являлось крупнейшим машиностроительным предприятием региона по производству товаров народного потребления, сельхозтехники, продукции оборонного значения. Процедура банкротства на НПО была введена в 2012 году и ведется по настоящее время. Площадь предприятия составляет около 110 га, на ней расположены 129 объектов недвижимого имущества и линейных объектов, а также теплоэлектростанция. Планы по выходу предприятия из процедуры банкротства АО «РТ-Проектные технологии» — специализированная организация Ростеха, управляющая НПО «Сибсельмаш», обсуждала с остальными кредиторами с февраля 2018 года. Власти города и области настаивали на привлечении крупного инвестора и продаже площадки единым лотом. Интерес к активу проявляли местные бизнесмены, предлагавшие создать на предприятии промышленный парк.

Площадь промплощадки ОАО «НПО «Сибсельмаш» составляет около 104 га, на ней расположено 129 объектов недвижимого имущества площадью 461 тыс кв м (44% зданий имеют хорошее техническое состояние, 23% — аварийное) и линейных объектов, кредиторская задолженность составляет 1,2 млрд руб. Основными кредиторами являются ФНС РФ — 32,29%, мэрия Новосибирска — 13,41%, ООО «Торговый дом «НПО Сибсельмаш» — 27,37% (контролируется АО «РТ-ПТ»), ООО «Приборы-Т» — 16,7%.

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