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Очередной конкурс по строительству перинатального центра на территории ОКБ объявлен в Новосибирске

Работы оценили в 250 млн рублей.
  • 08/11/2019, 21:58
perinatalniy

Минстрой региона объявил очередной электронный аукцион на выполнение подрядных работ по строительству акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы для размещения перинатального центра Новосибирской области. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Начальная цена контракта – 250 млн рублей.

Согласно документации, подрядчик должен будет выполнить работы по демонтажу перехода, выносу сети связи и оптического кабеля из зоны строительства, выполнить монтаж пешеходной галереи и перехода, монтажные работы по вентиляции, водоснабжению, канализации, и прочие ремонтные работы.

Подрядчик обязан приступить к работам не позднее семи дней со дня заключения контракта. Работы по строительству осуществляются поэтапно. Срок окончания выполнения работ – 30 апреля.2020 года.

Итоги конкурса будут подведены 18 ноября 2019 года.

Напомним, строительство перинатального центра началось в 2013 году и должно было завершиться в 2015, однако из-за нехватки средств объект заморозили. Общая площадь здания — 37 тысяч кв. м. Оно состоит из 4 блоков, рассчитано на 217 коек, включает в себя стационар и поликлиническое отделение на 60 детских и 100 взрослых мест. Проектно-сметная документация прошла экспертизу в ноябре 2018 года, в декабре получено разрешение на строительство. Сметная стоимость перинатального центра составляет 4,9 млрд рублей, в том числе 3,8 млрд из федерального бюджета.

Фото: Юлия Данилова

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